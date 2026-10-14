Η Κύπρος αντιμέτωπη με τσουχτερά πρόστιμα εκατομμυρίων για τη διαχείριση αποβλήτων - Η Zero Waste Alliance καλεί το κράτος να αναλάβει δράση

Η Συμμαχία, η οποία αποτελεί σύμπραξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με αντικείμενο την προώθηση πολιτικών μηδενικών αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας, επισημαίνει σε κοινή τοποθέτησή της ότι η Κύπρος βρίσκεται από την 1η Οκτωβρίου ενώπιον σοβαρής απειλής επιβολής τόσο εφάπαξ χρηματικής ποινής όσο και καθημερινών προστίμων, σε περίπτωση καταδίκης από το Δικαστήριο της ΕΕ.

Όπως αναφέρεται, είχε προηγηθεί προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2021 και αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2024, με την υπόθεση να αφορά, σύμφωνα με τη Συμμαχία, τη μη ορθή εφαρμογή της Οδηγίας για την Υγειονομική Ταφή και της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Απόβλητα.

Η Zero Waste Alliance Cyprus σημειώνει ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται σε μια τυπική ή τεχνική παράβαση, υποστηρίζοντας ότι η υφιστάμενη κατάσταση δημιουργεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία και επιβαρύνει το νερό, το έδαφος και τον αέρα. Επικαλούμενη τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρει ότι το 21% των αποβλήτων που παράγονται στην Κύπρο καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής χωρίς προηγούμενη επεξεργασία.

Η Συμμαχία αποδίδει τη σημερινή εικόνα σε «σκάνδαλα, θεσμικές ανεπάρκειες, διαχρονικές καθυστερήσεις και έλλειψη πολιτικής βούλησης», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση στην επαρχία Πάφου, αλλά και στις μονάδες ΟΕΔΑ Κόσιης και Πεντακώμου, τις οποίες χαρακτηρίζει παραδείγματα αποτυχίας και κακοδιαχείρισης. Υποστηρίζει, επίσης, ότι οι μεταβατικές λύσεις που προωθούνται δεν διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος.

Παράλληλα, οι οργανώσεις που συμμετέχουν στη Συμμαχία ζητούν άμεση αλλαγή κατεύθυνσης και μετάβαση σε μια ουσιαστική πολιτική μηδενικών αποβλήτων, η οποία να βασίζεται στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή, την κομποστοποίηση και τη χωριστή διαλογή στην πηγή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο οικονομικό κόστος μιας ενδεχόμενης καταδίκης. Η Συμμαχία τονίζει ότι οι πολίτες δεν θα πρέπει να κληθούν να επωμιστούν το κόστος προηγούμενων αποτυχιών, ούτε να χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις που, όπως υποστηρίζει, θα ενισχύσουν την εξάρτηση από προβληματικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Καταλήγοντας, η Zero Waste Alliance Cyprus καλεί το κράτος να προχωρήσει, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε μια νέα «φιλόδοξη, διαφανή, δίκαιη και συμμετοχική στρατηγική μηδενικών αποβλήτων», σημειώνοντας ότι η επίκληση μελετών δεν μπορεί πλέον να αποτελεί δικαιολογία για περαιτέρω αδράνεια.