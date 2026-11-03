Δύο Γάλλοι δικαστές διερευνούν πιθανά εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τον ισραηλινό στρατό στον Λίβανο, μετά την έναρξη δικαστικής έρευνας στο Παρίσι για βομβαρδισμό που σκότωσε επτά αμάχους. Ανάμεσά τους ήταν οι γονείς του Γαλλολιβανέζου καλλιτέχνη Αλί Σερί. Η δικηγόρος του χαρακτήρισε την εξέλιξη πρωτοφανή.
Στο μικροσκόπιο της γαλλικής Δικαιοσύνης ο ισραηλινός στρατός για πιθανά εγκλήματα πολέμου στον Λίβανο
Έρευνα στο Παρίσι για επίθεση που σκότωσε επτά αμάχους, μεταξύ των οποίων τους γονείς του Γαλλολιβανέζου καλλιτέχνη Αλί Σερί.
«Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια δίνω μάχη (…) προκειμένου να μην μείνει χωρίς τιμωρία ο ισραηλινός βομβαρδισμός από τον οποίο σκοτώθηκαν οι γονείς μου και πέντε άλλοι άμαχοι», δήλωσε ο Σερί. Χαιρέτισε «ένα τεράστιο βήμα για την οικογένειά μου και εμένα», προσθέτοντας ότι γνωρίζει πως «ο δρόμος προς τη δικαιοσύνη θα είναι μακρύς και δύσκολος».
«Αυτό που συνέβη στους γονείς μου δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό (…) αυτή η μάχη αφορά και την αξιοπρέπεια όλων των άμαχων θυμάτων. Ελπίζω αυτή η έρευνα να συμβάλει ώστε να τερματιστεί η ατιμωρησία της οποίας χαίρουν οι Ισραηλινοί που ευθύνονται για επιθέσεις εναντίον αμάχων στον Λίβανο και την Παλαιστίνη», συνέχισε.
Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους ο 87χρονος πατέρας και η 77χρονη μητέρα του καλλιτέχνη, σκοτώθηκαν στις 26 Νοεμβρίου 2024, όταν βομβαρδίστηκε η 12ώροφη πολυκατοικία τους στη συνοικία Νουέιρι, στο κέντρο της Βηρυτού. Τρεις όροφοι του κτιρίου καταστράφηκαν.
Σύμφωνα με την προσφυγή, ο βομβαρδισμός σημειώθηκε «μόνο λίγες ώρες προτού τεθεί σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας στην οποία είχαν καταλήξει το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ». Η προσφυγή βασίζεται κυρίως στις έρευνες των οργανώσεων Διεθνής Αμνηστία και Forensic Architecture για το πλήγμα.
Ο Σερί δεν μπόρεσε να υποβάλει μήνυση για ανθρωποκτονία, καθώς οι γονείς του δεν είχαν γαλλική υπηκοότητα. Κατάφερε, ωστόσο, να ξεκινήσει έρευνα για «εσκεμμένη επίθεση εναντίον πολιτικού στόχου, η οποία συνιστά έγκλημα πολέμου», δήλωσε η δικηγόρος του.
Τον Σεπτέμβριο, η γαλλική εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία (Pnat), η οποία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου, ζήτησε να αρχίσει δικαστική έρευνα κατά αγνώστων. Πρόκειται για την πρώτη δικαστική έρευνα για «εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τον ισραηλινό στρατό στον Λίβανο μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης τον Οκτώβριο του 2023», ανέφερε η δικηγόρος Κλεμάνς Μπεκτάρτ.
Στο Παρίσι έχουν κατατεθεί και άλλες αγωγές κατά του ισραηλινού στρατού. Σε μία από αυτές, ο Γαλλολιβανέζος Μοχαμάντ Χ. αναφέρει ότι έχασε τη μητέρα, την αδελφή και δύο ανίψια του σε πλήγματα στην Τύρο, τη νύχτα της 16ης προς 17η Απριλίου 2026.
Η Χεζμπολάχ, σύμμαχος της Χαμάς, άνοιξε μέτωπο εναντίον του Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Οι εχθροπραξίες κλιμακώθηκαν σε ανοικτό πόλεμο τον Σεπτέμβριο του 2024 και προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 4.300 ανθρώπων στον Λίβανο, σύμφωνα με τη Βηρυτό.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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