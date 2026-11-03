Τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην επίλυση του Κυπριακού στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα επαναβεβαίωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο, Τζον Μπρέσλοου, μετά τη συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.
Με τον Αμερικανό πρέσβη συναντήθηκε η Ολγκίν: «Οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες σε λύση ΔΔΟ με πολιτική ισότητα»
Τη σταθερή προσήλωση της Ουάσιγκτον σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα επαναβεβαίωσε ο Αμερικανός πρέσβης στην Κύπρο, μετά τη συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, ενόψει των επόμενων κινήσεων στο Κυπριακό.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός διπλωμάτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνάντηση, σημειώνοντας ότι είναι πάντοτε πολύτιμο να ακούει τις εκτιμήσεις της κ. Ολγκίν για την πορεία των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού.
«Χαίρομαι που συναντήθηκα με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία Ολγκίν. Είναι πάντοτε πολύτιμο να ακούμε την οπτική της για την πορεία προς τα εμπρός», ανέφερε.
Ο Τζον Μπρέσλοου υπογράμμισε παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην ειρήνη και σε μια λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα για όλους τους Κυπρίους, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
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