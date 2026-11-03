Με τον Αμερικανό πρέσβη συναντήθηκε η Ολγκίν: «Οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες σε λύση ΔΔΟ με πολιτική ισότητα»

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός διπλωμάτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνάντηση, σημειώνοντας ότι είναι πάντοτε πολύτιμο να ακούει τις εκτιμήσεις της κ. Ολγκίν για την πορεία των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού.

«Χαίρομαι που συναντήθηκα με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία Ολγκίν. Είναι πάντοτε πολύτιμο να ακούμε την οπτική της για την πορεία προς τα εμπρός», ανέφερε.

Ο Τζον Μπρέσλοου υπογράμμισε παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην ειρήνη και σε μια λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα για όλους τους Κυπρίους, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.