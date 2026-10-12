ΠΙΝΑΚΑΣ/Από το νέο Κυπριακό Μουσείο μέχρι τους αυτοκινητοδρόμους: €1,5 δισ. για μεγάλα έργα υποδομής στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027

Τα μεγαλύτερα έργα

Στην κορυφή του καταλόγου βρίσκεται το Νέο Κυπριακό Μουσείο, με συνολικό κόστος €143,9 εκατ. Ακολουθεί η κατασκευή του δρόμου Δένεια–Ακάκι–Αστρομερίτης με κόστος €164,2 εκατ., ενώ η κατασκευή του δρόμου Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς, στο Τμήμα ΙΙ, Φάση Α, υπολογίζεται στα €131 εκατ. Στα μεγάλα έργα περιλαμβάνεται, επίσης, η ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Λευκωσίας, με κόστος €119 εκατ., καθώς και η κατασκευή του δρόμου Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς, Τμήμα Ι, Φάση Α, με €107 εκατ.

Για την ανέγερση νέου κτηρίου του Γενικού Χημείου προβλέπεται συνολικό κόστος €108,5 εκατ., ενώ η ανέγερση κατοικιών στο πλαίσιο του Σχεδίου «ΚτίΖΩ» ανέρχεται στα €105 εκατ. Η ανέγερση νέου κτηρίου της Νομικής Υπηρεσίας υπολογίζεται στα €81 εκατ. και ο δρόμος Λευκωσίας–Παλαιχωρίου–Αγρού στα €77,8 εκατ.

Οδικά έργα

Στον τομέα των οδικών υποδομών περιλαμβάνεται, ακόμη, η κατασκευή συλλογικής υποδομής για την εξυπηρέτηση των Μονάδων Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας, στη θαλάσσια περιοχή Βασιλικού–Μονής (Πεντάκωμο), με κόστος €40 εκατ.

Η βελτίωση και κατασκευή των Λεωφόρων Ιπποκράτους και Αργυρουπόλεως στη Λακατάμεια και στον Στρόβολο υπολογίζεται στα €30,7 εκατ. Το υδατικό έργο Βασιλικός-Λευκωσία, Φάση Β, ανέρχεται στα €29,7 εκατ. Για τη βελτίωση του παραλιακού δρόμου Λάρνακας–Δεκέλειας, Φάση Γ, προβλέπονται €17,6 εκατ., ενώ η βελτίωση του δρόμου που συνδέει τη Δερύνεια με τη Σωτήρα υπολογίζεται στα €16 εκατ.

Στον κατάλογο περιλαμβάνεται, επίσης, η ανάπλαση και αναβάθμιση της οδού Τσερίου, στον Δήμο Στροβόλου, με κόστος €11 εκατ., καθώς και η βελτίωση του δρόμου που συνδέει τις κοινότητες Ακρούντας–Διερώνας–Αρακαπά, με €9,8 εκατ. Η βελτίωση της Λεωφόρου Κάππαρη, στο Παραλίμνι, υπολογίζεται στα €9 εκατ.

Νέα δημόσια κτήρια

Σύμφωνα, πάντα, με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, σημαντικά ποσά προορίζονται και για την ανέγερση ή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων. Η ανέγερση κτηρίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης υπολογίζεται στα €25 εκατ., ενώ η ανέγερση του κτηρίου του Κρατικού Αρχείου, Α΄ Φάση, στα €11 εκατ.

Για την ανακαίνιση του κτηρίου της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ και του Γενικού Προξενείου στη Νέα Υόρκη προβλέπεται συνολικό κόστος €10,5 εκατ. Η ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθμού στην Πέγεια ανέρχεται στα €9 εκατ. και η ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθμού στη Λάρνακα στα €7,7 εκατ. Τα βελτιωτικά έργα στο Αλιευτικό Καταφύγιο Κάτω Πύργου υπολογίζονται στα €7,2 εκατ. Στα έργα περιλαμβάνεται, ακόμη, η δημιουργία ελικοδρομίου στην περιοχή Σολέας–Μαραθάσας, με συνολικό κόστος €5 εκατ.

Νέα σχολεία

Στον τομέα της εκπαίδευσης ξεχωρίζει η ανέγερση του νέου STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) Αθλητικού–Μουσικού Γυμνασίου Λάρνακας, με κόστος €14,8 εκατ. Η ανέγερση νέου Αθλητικού Γυμνασίου Παραλιμνίου υπολογίζεται στα €13 εκατ. Για την ανέγερση ΣΤ΄Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην Αραδίππου προβλέπονται €10,8 εκατ., ενώ το αντίστοιχο έργο στο Ύψωνα ανέρχεται στα €10,5 εκατ. Η ανέγερση Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην περιοχή Βορόκληνης–Λιβαδιών υπολογίζεται στα €10 εκατ.

Στη λίστα περιλαμβάνονται, επίσης, το νέο Γυμνάσιο Πάφου, με επεκτάσεις για τη μετατροπή του Α' Νηπιαγωγείου Πάφου, κόστους €7,2 εκατ., η αντικατάσταση του Δημοτικού Σχολείου Δευτεράς με €7 εκατ., καθώς και η αντικατάσταση και ανέγερση του ΙΖ΄ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού και η ανέγερση νέου δημόσιου νηπιαγωγείου, με συνολικό κόστος €6,4 εκατ.

Δομές προστασίας

Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, δρομολογείται η δημιουργία τριών δομών παιδικής και εφηβικής προστασίας, για παιδιά που βρίσκονται υπό τη νομική φροντίδα του κράτους, με κόστος €14,5 εκατ. Πρόκειται για έργα που εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση των δημόσιων υποδομών, με τις σχετικές πιστώσεις να περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027 και στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2027-2029.