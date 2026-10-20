Η επιχείρηση «κόψιμο κορδέλας» ενόψει Προεδρικών του 2028 έχει ξεκινήσει για τα καλά από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Πού τον χάσεις, πού τον βρίσκεις, κάθε μέρα και κάπου αλλού, να εγκαινιάζει ή να τάζει… ανεξαρτήτως είδους, αλλά και μεγέθους έργου. Τρανό παράδειγμα ότι την Τετάρτη το απόγευμα θα βρεθεί στη Συκόπετρα Λεμεσού για τα εγκαίνια, λέει, ενός κοινοτικού πάρκου με γήπεδο mini football! Μπράβο, επιτέλους ένα έργο πνοής που έρχεται να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για τη στασιμότητα στα μεγάλα έργα του Βασιλικού, του δρόμου Πόλης-Πάφου, του Βόρειου Παρακαμπτήριου Λεμεσού, του δρόμου Λεμεσού-Σαϊττά και τόσων άλλων που παραμένουν στάσιμα. Αν λογαριάζετε να βάψετε κανένα τοίχο σπίτι σας, ο Πρόεδρος είναι διαθέσιμος για τα εγκαίνια. Φτάνει να υπάρχει κορδέλα.
Κορδέλα να 'ναι και ό,τι... να 'ναι!
Παζ.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.