Κορδέλα να 'ναι και ό,τι... να 'ναι!

Η επιχείρηση «κόψιμο κορδέλας» ενόψει Προεδρικών του 2028 έχει ξεκινήσει για τα καλά από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Πού τον χάσεις, πού τον βρίσκεις, κάθε μέρα και κάπου αλλού, να εγκαινιάζει ή να τάζει… ανεξαρτήτως είδους, αλλά και μεγέθους έργου. Τρανό παράδειγμα ότι την Τετάρτη το απόγευμα θα βρεθεί στη Συκόπετρα Λεμεσού για τα εγκαίνια, λέει, ενός κοινοτικού πάρκου με γήπεδο mini football! Μπράβο, επιτέλους ένα έργο πνοής που έρχεται να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για τη στασιμότητα στα μεγάλα έργα του Βασιλικού, του δρόμου Πόλης-Πάφου, του Βόρειου Παρακαμπτήριου Λεμεσού, του δρόμου Λεμεσού-Σαϊττά και τόσων άλλων που παραμένουν στάσιμα. Αν λογαριάζετε να βάψετε κανένα τοίχο σπίτι σας, ο Πρόεδρος είναι διαθέσιμος για τα εγκαίνια. Φτάνει να υπάρχει κορδέλα.