Σημάδια σταθεροποίησης στην αγορά των ενοικίων, βλέπει, όπως είπε σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ, ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, εκτιμώντας μάλιστα ότι η σταθεροποίηση αυτή ενδεχομένως να αποτελεί και το πρώτο βήμα πριν τη μείωσή τους. Κατανοητή η προσπάθειά του, μιας και βρισκόμαστε ήδη σε τροχιά προεκλογικής περιόδου για τις Προεδρικές του 2028, να μας «πουλήσει» ένα ακόμα «θαύμα» και «επίτευγμα» της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, αλλά όχι και να μας δουλεύει «ψιλό γαζί». Πού είδε τη σταθεροποίηση ενοικίων και από πού ως πού αναμένει και μείωσή τους; Εδώ για ένα ημιάθλιο δυάρι σού ζητούν 800 με 1000 ευρώ και για ένα υποφερτό – όχι καν καινούργιο- τριάρι 1300 και 1500 και δεν μιλάμε για τη Λεμεσό, όπου εκεί δεν βρίσκεις ούτε γουμά κάτω από 1500 ευρώ. Εκτός και αν η σταθεροποίηση στις σημερινές τιμές των 1500-3000 ευρώ ικανοποιεί τον κ. Ιωάννου και τον Πρόεδρό του, οπότε πάμε πάσο.