Κόκκινη γραμμή για το ΕΛΑΜ είναι το κυπριακό δηλώνει ο Πρόεδρος του, Χρίστος Χρίστου. Εφόσον ωστόσο θα επιδιώξει, και το δηλώνει, συμμετοχή στην επόμενη διακυβέρνηση, αυτό σημαίνει πως δεν διαπραγματεύεται τις θέσεις της ακροδεξιάς στο Κυπριακό. Άρα αν το εννοεί αυτό, τότε οι εν δυνάμει συνεταίροι του ΕΛΑΜ, προτιμούν την όποια εξουσία παρά τις θέσεις τους στο Κυπριακό. Εκείνο που μένει είναι να διαπιστωθεί, είναι η συνέπεια όλων αυτών των εμπλεκομένων σε μια μελλοντική άμεση συνεργασία. Μεταξύ μας υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα το ΕΛΑΜ να επιμείνει στις θέσεις του για το Κυπριακό παρά να επιμένουν στις θέσεις τους, οι Νίκος Χριστοδουλίδης και ΔΗΚΟ. Οι οποίοι μας το παίζουν ομοσπονδιακοί αλλά και ότι απεχθάνονται τα άκρα.
Συνέπειες και συνεργασίες με την ακροδεξιά
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