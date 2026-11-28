Άλλα άκουσε, άλλα κατάλαβε και εννοείται βγήκε να τα πει και δημόσιως να κάνει «καταγγελίες». Ο λόγος για τον βουλευτή της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρη Σούγλη που φαίνεται ξέμεινε στην εποχή που ήταν υποψήφιος του ΕΛΑΜ. Όχι πως προκύπτει κάποια τρελή διαφορά αν το παράδειγμα της Επιτρόπου Προστασίας του Παιδιού αφορούσε εργαζόμενους του γραφείου της, αλλά είναι διπλά θλιβερό ότι ο βουλευτής δεν πήρε είδηση τι πραγματικά έλεγε και είχε και το θράσος να ζητά την παραίτησή της. Άραγε… τώρα που καταλάβαμε όλοι, ότι κατάλαβε ό,τι ήθελε… γιατί δεν κάνει πράξη την εισήγησή του, και να παραιτηθεί ο ίδιος να ησυχάσουμε όλοι;