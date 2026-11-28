Άλλα άκουσε, άλλα κατάλαβε και εννοείται βγήκε να τα πει και δημόσιως να κάνει «καταγγελίες». Ο λόγος για τον βουλευτή της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρη Σούγλη που φαίνεται ξέμεινε στην εποχή που ήταν υποψήφιος του ΕΛΑΜ. Όχι πως προκύπτει κάποια τρελή διαφορά αν το παράδειγμα της Επιτρόπου Προστασίας του Παιδιού αφορούσε εργαζόμενους του γραφείου της, αλλά είναι διπλά θλιβερό ότι ο βουλευτής δεν πήρε είδηση τι πραγματικά έλεγε και είχε και το θράσος να ζητά την παραίτησή της. Άραγε… τώρα που καταλάβαμε όλοι, ότι κατάλαβε ό,τι ήθελε… γιατί δεν κάνει πράξη την εισήγησή του, και να παραιτηθεί ο ίδιος να ησυχάσουμε όλοι;
Ο επιθεωρητής Σούγλης
Παζούρ.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.