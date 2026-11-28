Αξίζει να αναγνωριστεί η ουσιαστική πολιτική επιλογή της Αννίτας Δημητρίου, να ψηφίζει σήμερα, για πρώτη φορά, η βάση του ΔΗΣΥ, για το πρόσωπο που θα τρέξει στην κούρσα των Προεδρικών. Στις 11 Φεβρουαρίου 2025, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, είχε χαρακτηρίσει την εν λόγω διαδικασία συνειδητή επιλογή, με στόχο να κλείσουν εκκρεμότητες και να προσαρμοστεί το κόμμα σε σύγχρονα πολιτικά δεδομένα. Τόλμησε η Αννίτα και η καταστατική αλλαγή εγκρίθηκε στο παγκύπριο συνέδριο. Καινοτομία η οποία μοιράζει το δικαίωμα επιλογής του υποψηφίου ΠτΔ, σε όλα τα μέλη. Αν και το όνομα της ίδιας δεν περιλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο, κατόπιν δικής της επιλογής, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τις κινήσεις που αντανακλούν στο πρόσωπο μιας σύγχρονης ηγέτιδας.
Στην Αννίτα οφείλεται
ΑνΔ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.