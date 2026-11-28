Αξίζει να αναγνωριστεί η ουσιαστική πολιτική επιλογή της Αννίτας Δημητρίου, να ψηφίζει σήμερα, για πρώτη φορά, η βάση του ΔΗΣΥ, για το πρόσωπο που θα τρέξει στην κούρσα των Προεδρικών. Στις 11 Φεβρουαρίου 2025, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, είχε χαρακτηρίσει την εν λόγω διαδικασία συνειδητή επιλογή, με στόχο να κλείσουν εκκρεμότητες και να προσαρμοστεί το κόμμα σε σύγχρονα πολιτικά δεδομένα. Τόλμησε η Αννίτα και η καταστατική αλλαγή εγκρίθηκε στο παγκύπριο συνέδριο. Καινοτομία η οποία μοιράζει το δικαίωμα επιλογής του υποψηφίου ΠτΔ, σε όλα τα μέλη. Αν και το όνομα της ίδιας δεν περιλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο, κατόπιν δικής της επιλογής, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τις κινήσεις που αντανακλούν στο πρόσωπο μιας σύγχρονης ηγέτιδας.