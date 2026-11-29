Στα 17 τους καλούμε στον στρατό και τους δίνουμε όπλο. Στα ίδια χρόνια βγάζουν άδεια οδήγησης και επίσης ψηφίζουν. Στα 17 όμως δεν μπορούν να πάνε μια εκδρομή στην Κακοπετριά ή τις Πλάτρες; Η αντίφαση είναι εκεί και πρέπει να αρθεί. Για να το κατορθώσουμε βέβαια αυτό, οφείλουμε να κόψουμε τις υπερβολές. Όλοι είμαστε απίστευτα θλιμμένοι από τον θάνατο της νεαρής μαθήτριας στην Κακοπετριά, από την άλλη αυτά δυστυχώς συμβαίνουν και θα συμβαίνουν. Το γεγονός, έχουμε την εντύπωση, θα πρέπει να ιδωθεί στις διαστάσεις και στα πραγματικά ερωτήματα που προκαλούνται. Με βάση το τι είδαμε και ακούσαμε υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν. Για παράδειγμα, υπάρχει σε αυτές τις περιοχές επαρκές δίκτυο ιατρικών υπηρεσιών σε περίπτωση ανάγκης; Αν όντως υπάρχει οχληρία και αν όντως προκαλούνται προβλήματα στις κοινότητες, υπάρχει επαρκής αστυνόμευση; Επίσης, το θέμα με τους ιατροδικαστές πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Πότε πάνε σε μια σκηνή ατυχήματος ή θανάτου και πότε όχι. Με λίγα λόγια, το πρόβλημα δεν είναι ηλικιακό. Αν στην Κακοπετριά οι επισκέπτες ήταν φοιτητές 18-22 ετών τι θα λέγανε κάποιοι;