Τα 65 εκατ., που μοίρασε η κυβέρνηση στη μεσαία τάξη, θα μπορούσαν να εκληφθούν ως ένα καλό χριστουγεννιάτικο μπόνους. Καλό κάνουν, κακό δεν κάνουν. Το ποσό αυτό βέβαια αν ήταν καλύτερα στοχευμένο θα μπορούσε να βοηθήσει τα κάτω στρώματα της μεσαίας τάξης, αυτούς δηλαδή με μισθούς με 15.000 και 20.000 ευρώ ετησίως. Θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει αυτούς που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, δηλαδή με μισθούς κάτω των 13.000 ευρώ. Δεν ξέρουμε προς τι η επιμονή αυτού του Προέδρου να μας τσαμπουνά συνέχεια την παροχή επιδομάτων και σε οικογένειες με εισοδήματα έως και 100.000 ευρώ! Δεν τα χρειάζονται άνθρωπέ μου. Κκελλέ κουρβούλα. Δώσ' τα εκεί που θα βοηθήσουν πραγματικά.