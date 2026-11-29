Πολλές ήταν οι προσεγγίσεις των Συναγερμικών σε ό,τι αφορά την ψήφο τους χθες για το προεδρικό χρίσμα μεταξύ Αβέρωφ - Παμπορίδη. Κάποιοι έλεγαν ψήφο-κορδόνι στον Αβέρωφ γιατί πρέπει να έχουμε ισχυρό υποψήφιο απέναντι στον Χριστοδουλίδη. Κάποιοι οπαδοί των Δελφίνων του ΔΗΣΥ έλεγαν ψήφο στον Αβέρωφ γιατί ένας δυνατός Παμπορίδης, ακόμα και να χάσει, θα είναι εν δυνάμει αντίπαλος για την προεδρία του ΔΗΣΥ. Υπάρχουν και οι άλλοι... του στυλ «Ψήφο στον Παμπορίδη» γιατί αν κερδίσει ο Αβέρωφ δεν θα συνάεται. Ακόμα ψήφο στον Παμπορίδη γιατί αυτός μπορεί να κερδίσει τον Χριστοδουλίδη σε αντίθεση με τον Αβέρωφ που εκβίασε το κόμμα για να πάρει το χρίσμα, «αλλά θα πάει για να ξαναχάσει». Τέλος, υπήρξαν και οι Χριστοδουλιδικοί, οι λεγόμενοι και Λευκοί, που αποφάσισαν λευκό για να καταγραφεί, λέει, η δύναμή τους.