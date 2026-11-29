Τη δυνατότητα συμμετοχής του ΕΛΑΜ σε ένα κυβερνητικό σχήμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028 άφησε ανοιχτή ο πρόεδρος του κόμματος Χρίστος Χρίστου σε συνέντευξή του στο Σίγμα, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι μια τέτοια προοπτική προϋποθέτει συμφωνία σε συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικών θέσεων, χωρίς υποχώρηση στις διαχρονικές θέσεις του κόμματος στο Κυπριακό. Δεν ξέρουμε εδώ αν εννοεί ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα πρέπει να απορρίψει τη λύση ΔΔΟ για να πάρει την ψήφο του ΕΛΑΜ, αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Το τι ζητά ο ηγέτης της ακροδεξιάς δεν είναι να ξεφτιλίσει τον Πρόεδρο, αλλά να βάλει κάτω υλοποιήσιμους όρους. Με λίγα λόγια, ο Χρίστου θέλει σε θέματα κοινωνίας και οικονομίας να ληφθεί σοβαρά υπόψη το πρόγραμμα του ΕΛΑΜ και κυρίως να πάρει επισήμως 3 υπουργεία (όχι κατ’ ανάγκην με πρωτοκλασάτα στελέχη) στην κυβέρνηση. Νοείται ότι αν πάρει το ΕΛΑΜ τρία υπουργεία ως τρίτο κόμμα δεν μπορεί το ΔΗΚΟ να πάρει περισσότερα. Αυτό -και ας το έχουν υπόψη κάποιοι υπουργοί του ΔΗΚΟ που υπονομεύουν την ηγεσία του κόμματός τους σήμερα- δεν είναι κουβέντα του καφενέ, αλλά όρος απαράβατος.