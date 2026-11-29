Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα με κατηγορούμενη την Ewa Isabella Kunzel, κλητεύθηκε ως μάρτυρας στο πλαίσιο της διαδικασίας που βρίσκεται εν εξελίξει ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας. Την κλήση εξέδωσε ο δικηγόρος Σωτήρης Αργυρού, ο οποίος έχει αναλάβει την υπεράσπιση της κατηγορούμενης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σκοπός της κλήτευσης του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι να καταθέσει αναφορικά με την πολιτική της κυβέρνησης σε σχέση με την καταχώριση υποθέσεων σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας που προβάλλει η υπεράσπιση. Δεν λέμε καλή διαφήμιση είναι για έναν δικηγόρο να έχει ως μάρτυρα στο δικαστήριο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από την άλλη δεν κατανοούμε τι σκοπεύει να βγάλει από τον Πρόεδρο ώστε να ωφελήσει την πελάτισσά του. Υπενθυμίζουμε ότι ο Χριστοδουλίδης δεν είναι ο πρώτος Πρόεδρος που κλητεύεται στο δικαστήριο. Ο πρώτος που κλητεύθηκε στην υπόθεση Ρίκκου Ερωτοκρίτου ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης. Ο Νίκος Αναστασιάδης κατέθεσε την 1η Ιουνίου 2016, ενώ ήταν εν ενεργεία Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας. Τον είχε κλητεύσει η υπεράσπιση του Ρίκκου Ερωτοκρίτου ως μάρτυρα στην ποινική δίκη. Σύμφωνα με το τότε ρεπορτάζ του sigmalive, ήταν η πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά της Κύπρου που εν ενεργεία Πρόεδρος κατέθετε ως μάρτυρας υπεράσπισης. Στις 16 Μαΐου 2016 ορίστηκε η ημερομηνία και δόθηκε η κατάθεσή του.