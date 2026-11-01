Ένα περιστατικό που μοιάζει βγαλμένο από τις σελίδες παιδικού παραμυθιού εκτυλίχθηκε στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν μια μαύρη αρκούδα αποφάσισε να επισκεφθεί μια βιβλιοθήκη, όχι όμως για να δανειστεί βιβλία, αλλά για να ανακαλύψει τις λιχουδιές των υπαλλήλων.
Αρκούδα εισέβαλε σε βιβλιοθήκη, άρπαξε μέλι και έγινε ο πραγματικός Γουίνι το Αρκουδάκι (Βίντεο)
Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε από τη βιβλιοθήκη και αναπαράχθηκε από διεθνή μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας χιουμοριστικά σχόλια για την εντυπωσιακή σύμπτωση.
Σύμφωνα με το Reuters και τη βρετανική εφημερίδα The Guardian, το περιστατικό σημειώθηκε στη δημόσια βιβλιοθήκη Mammoth Lakes, όταν το ζώο κατάφερε να εισέλθει στο κτήριο περίπου στις 6:10 το πρωί, αρκετές ώρες πριν ανοίξουν οι πόρτες για το κοινό.
Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την αρκούδα να περιφέρεται ανάμεσα στα ράφια, να εξερευνά τον χώρο και να αναζητά κάτι φαγώσιμο. Τελικά, ανακάλυψε τα σνακ των εργαζομένων και έφαγε φυστικοβούτυρο, μπισκότα, φρούτα και ένα ολόκληρο βαζάκι μέλι.
Η απίστευτη σύμπτωση ήταν ότι η επίσκεψή της συνέπεσε με την εκατοστή επέτειο της πρώτης έκδοσης του βιβλίου «Γουίνι το Αρκουδάκι», στις 14 Οκτωβρίου 1926, με τον διάσημο ήρωα του Α. Α. Μιλν να έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο μέλι.
Ο διευθυντής των βιβλιοθηκών της κομητείας Μόνο, Γιόζεφ Μποπ, αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, επισημαίνοντας ότι, παρόλο που η βιβλιοθήκη καλωσορίζει τους ενθουσιώδεις επισκέπτες, τα τρόφιμα των εργαζομένων δεν περιλαμβάνονται στα αντικείμενα που επιτρέπεται να δανείζονται.
Παρά το μέγεθος του απρόσκλητου επισκέπτη, δεν αναφέρθηκαν ζημιές στο κτήριο, ούτε καταστράφηκαν βιβλία, ενώ η αρκούδα αποχώρησε μόνη της, προτού φτάσουν οι εργαζόμενοι.
Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε από τη βιβλιοθήκη και αναπαράχθηκε από διεθνή μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας χιουμοριστικά σχόλια για την εντυπωσιακή σύμπτωση.
Οι τοπικές αρχές υπενθύμισαν, πάντως, ότι οι μαύρες αρκούδες παραμένουν άγρια ζώα και ότι οι πολίτες δεν πρέπει να τις πλησιάζουν ή να τις ταΐζουν.
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