Δολοφονία Δημοσθένους: Σε αυτό το σημείο έπεσε νεκρός o επιχειρηματίας - Φωτογραφίες από την σκηνή

Ο γιος του θύματος, που βρισκόταν επίσης εντός του οχήματος με τον Δημοσθένους, επιχειρήσε να μεταφέρει με το ίδιο όχημα τον πατέρα του στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο, πλησίον του Τσιρείου Σταδίου.

Σοκαρισμένη είναι η Κύπρος από την μαφιόζικη εκτέλεση του γνωστού επιχειρηματία και πρώην παράγοντα του κυπριακού ποδοσφαίρου, Σταύρου Δημοσθένους.

Όπως έγραψε το politis.com.cy, ο Δημοσθένους ενώ βρισκόταν στη περιοχή Σφαλαγγιώτισσας στη Λεμεσό,   πλησίον από το σπίτι του, δέχθηκε επίθεση από δύο πρόσωπα, τα οποία αφού ακινητοποίησαν το όχημα που οδηγούσε τον πυροβόλησαν με δύο σφαίρες. Ο γιος του θύματος, που βρισκόταν επίσης εντός του οχήματος με τον Δημοσθένους, επιχειρήσε να μεταφέρει με το ίδιο όχημα τον πατέρα του στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο, πλησίον του Τσιρείου Σταδίου.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ που διαπράχθηκε η δολοφονία

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σπίτι του θύματος στη περιοχή της Σφαλαγγιώτισσας, ενώ και ο αυτοκινητόδρομος έχει αποκλειστεί, με τη τροχαία κίνηση να διοχετεύεται από τον κυκλικό κόμβο Τροόδους.

 

 

