Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του CNN, το πρόβλημα εντοπίστηκε στο NSA Net, το διαβαθμισμένο σύστημα μέσω του οποίου το προσωπικό της υπηρεσίας ανταλλάσσει ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έξι πρόσωπα με γνώση της κατάστασης επιβεβαίωσαν στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο τη διακοπή, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής αιτία της δυσλειτουργίας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν παραπέμπουν σε κακόβουλη ενέργεια ή κυβερνοεπίθεση. Οι τεχνικές υπηρεσίες εξετάζουν την έκταση της βλάβης, ενώ η NSA προχώρησε σε αλλαγές στις ώρες προσέλευσης των υπαλλήλων της, προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία της.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του CNN, η αποκατάσταση του δικτύου βρισκόταν σε εξέλιξη το βράδυ της Τρίτης, χωρίς να έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Διαβεβαιώσεις για την ενημέρωση Τραμπ

Η τεχνική βλάβη σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διπλωματική συγκυρία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί περιοδεία στην Ασία, με σημαντικές επαφές στο πρόγραμμά του.

Παρά την αναστάτωση, νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι η δυνατότητα διαβίβασης επειγουσών πληροφοριών προς τον Λευκό Οίκο δεν έχει επηρεαστεί.

Όπως εξήγησαν, υπάρχουν πολλαπλά εφεδρικά συστήματα ασφαλών επικοινωνιών, τα οποία επιτρέπουν στις υπηρεσίες πληροφοριών να διατηρούν επαφή με τον πρόεδρο ακόμη και όταν παρουσιάζονται σοβαρές τεχνικές δυσλειτουργίες.

Πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος της NSA επισήμανε, μάλιστα, ότι το NSA Net αποτελεί ουσιαστικά ένα σύνολο διασυνδεδεμένων δικτύων, γεγονός που καθιστά λιγότερο πιθανή την πλήρη κατάρρευση όλων των λειτουργιών του.

Ανησυχία μετά το μπαράζ τεχνικών προβλημάτων

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εκτεταμένων τεχνολογικών δυσλειτουργιών που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την Παρασκευή, σοβαρή αστοχία σε σύστημα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή καθήλωση πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις και αναστάτωση σε χιλιάδες ταξιδιώτες.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν επίσης σε υπηρεσίες της Microsoft, με χρήστες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Outlook και στην πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων Teams.

Παράλληλα, τεχνικές βλάβες επηρέασαν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και αεροπορικές εταιρείες, εντείνοντας τον προβληματισμό για την ανθεκτικότητα κρίσιμων ψηφιακών υποδομών.

Μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν εντοπίσει στοιχεία που να συνδέουν μεταξύ τους τα περιστατικά ή να υποδεικνύουν συντονισμένη κυβερνοεπίθεση.

Ωστόσο, η διακοπή λειτουργίας ενός τόσο ευαίσθητου συστήματος επικοινωνιών αναδεικνύει την εξάρτηση ακόμη και των πιο ισχυρών υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας από την αξιοπιστία των τεχνολογικών τους υποδομών.

Το ζητούμενο πλέον είναι να αποσαφηνιστούν τα αίτια της βλάβης και να διαπιστωθεί κατά πόσο απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την αποτροπή ανάλογων περιστατικών.

Με πληροφορίες από CNN, Reuters και Associated Press