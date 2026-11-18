«Δεν έχουμε καμιά ένδειξη, καμιά απόδειξη, και κανέναν λόγο να πιστεύουμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ότι κάποια από τα συμβάντα αυτά συνδέονταν με άλλα», ή ότι είχαν «κάποια σχέση με κακόβουλους παράγοντες, με κυβερνοπειρατές, με εγκληματίες, με άλλο κράτος, με τον οποιοδήποτε κακόβουλο παράγοντα οποιασδήποτε φύσης», δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της προεδρίας στον Τύπο στη Μανίλα, στις Φιλιππίνες.

Δεν υπάρχει «καμιά απόδειξη» πως οι βλάβες οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα σε ψηφιακές υποδομές των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες, πλήττοντας από το πρόγραμμα ανταλλαγής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft ως τα συστήματα παρακολούθησης πτήσεων των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, είχαν κάποια σχέση ανάμεσά τους ή οφείλονταν σε κακόβουλες ενέργειες, επέμεινε σήμερα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο.

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