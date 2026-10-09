Σκάνδαλο κατασκοπίας στη Γερμανία: Δείχνουν προς Κίνα οι επαφές του Χάνινγκ

Σύμφωνα με πηγές του περιοδικού Der Spiegel, ο 80χρονος σήμερα Χάνινγκ, ο οποίος μετά την αποχώρησή του από την BND το 2005 εργαζόταν ως ιδιωτικός σύμβουλος, μοιράστηκε «ευαίσθητες πληροφορίες» με Κινέζο αξιωματούχο, υψηλόβαθμο στέλεχος του κινεζικού μηχανισμού μυστικών υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας, ταυτόχρονα με τον Άουγκουστ Χάνινγκ, συνελήφθη ο Μάνφρεντ Ντ., πρώην διευθυντής προσωπικού και στέλεχος της BND έως και τον περασμένο Μάιο, ο οποίος φέρεται να του έχει παραδώσει - έναντι χρηματικής αμοιβής - περισσότερα από 2.000 διαβαθμισμένα έγγραφα, με βάση τα οποία συντάσσονταν εκθέσεις ασφάλειας για λογαριασμό ξένης δύναμης.

Η Εισαγγελία δεν κατονομάζει τη χώρα, το Spiegel ωστόσο κάνει λόγο για την Κίνα, την οποία ο κ. Χάνινγκ επισκέφθηκε επανειλημμένα μετά την αποχώρησή του από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών, όπου είχε συναντήσεις με τον στρατιωτικό και διπλωμάτη Γουάνγκ Γιανγκτζέν, ο οποίος θεωρείται εκ των κορυφαίων ειδικών της Κίνας σε θέματα Γερμανίας, έχοντας υπηρετήσει στην κινεζική πρεσβεία στο Ανατολικό Βερολίνο από το 1987 έως το 1990, για να επιστρέψει στη Γερμανία άλλες δύο φορές, την τελευταία ως στρατιωτικός ακόλουθος το 2013.

Μετά την αποστράτευσή του, ο κ. Γουάνγκ συνέχισε να μελετά τα γερμανικά θέματα, ενώ έχει μεταφράσει και τα απομνημονεύματα του Χανς Μόντροου, του τελευταίου ηγέτη της τότε Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας, καθώς και βιβλίο με συζητήσεις με τον πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ. Οι Χάνινγκ και Γουάνγκ εμφανίζονται από κοινού σε συνέδρια και οικονομικές ανταλλαγές έως και το 2023.

Το περιοδικό αναφέρει ακόμη ότι ο Άουγκουστ Χάνινγκ ερευνάται και για το ενδεχόμενο να είχε παραδώσει εμπιστευτικές πληροφορίες σε υπηρεσίες του Αζερμπαϊτζάν, κάτι πάντως που έχει ήδη διαψεύσει το Μπακού.

Πηγή: ΚΥΠΕ