Πόλη Χρυσοχούς: Το πάρκο «Αμερίκος Αργυρίου» τιμά τον διακεκριμένο παιδίατρο και το έργο του

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Π.Χρυσοχούς η ονοματοδοσία αποτελεί έμπρακτη έκφραση ευγνωμοσύνης του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς προς έναν επιστήμονα που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά στην υγεία των παιδιών και την κοινωνία, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική και διαχρονική παρακαταθήκη.

Ο Δρ. Αμερίκος Αργυρίου, με καταγωγή από την Πόλη Χρυσοχούς, υπηρέτησε με αφοσίωση την ιατρική επιστήμη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προαγωγή της παιδιατρικής και ιδιαίτερα της προληπτικής παιδιατρικής.

Μέσα από την επιστημονική του πορεία και το κοινωνικό του έργο, προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στις ζωές πολλών ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια της τελετής απηύθυναν χαιρετισμούς ο Δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς, Γιώτης Παπαχριστοφή, καθώς και ο γιος του τιμώμενου, Δρ Αργύρης Αργυρίου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση προς τιμήν των παρευρισκομένων.

Με την ονομασία του πάρκου, ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε μια προσωπικότητα που υπηρέτησε με συνέπεια την επιστήμη και τον άνθρωπο, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της διατήρησης της μνήμης όσων προσέφεραν ουσιαστικά στον τόπο τους.

Οπως αναφέρεται το πάρκο «Αμερίκος Αργυρίου» αποτελεί πλέον ένα σημείο αναφοράς για την πόλη, υπενθυμίζοντας στις νεότερες γενιές την αξία της επιστημονικής αφοσίωσης, της κοινωνικής προσφοράς και της ανιδιοτελούς υπηρεσίας προς τον συνάνθρωπο.

Ένας άνθρωπος που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στις ζωές μας και η προσφορά του οποίου θα συνεχίσει να αποτελεί παράδειγμα για τις επόμενες γενιές, καταλήγει η ανακοίνωση.