Έντονη αγανάκτηση για τη διαφυγή αρκούδας, εκφράζει το Κόμμα για τα Ζώα - Επικρίνει τον ιδιοκτήτη για υποβάθμιση της σοβαρότητας του περιστατικού

«Έπειτα από άμεση τηλεφωνική επικοινωνία του Κόμματος με τον Κοινοτάρχη Παλαιομετόχου, επιβεβαιώθηκε πλήρως το γεγονός ότι το άγριο ζώο κατάφερε να ξεφύγει από τον χώρο κράτησής του, θέτοντας σε άμεσο και θανάσιμο κίνδυνο τόσο τη δημόσια ασφάλεια όσο και την ίδια του τη ζωή, προτού τελικά επανέλθει στο υποστατικό», αναφέρει το κόμμα σε ανακοίνωσή του.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου εκφραζει τη θέση ότι η ανακοίνωση του Melios Zoo σχετικά με την απόδραση της αρκούδας όχι μόνο δεν απαντά στα ουσιαστικά ερωτήματα που προκύπτουν, αλλά επιχειρεί να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα του περιστατικού, δημιουργώντας την εντύπωση ότι δεν υπήρχε κανένα ουσιαστικό πρόβλημα ασφαλείας.

Τι αναφέρει το Melios Zoo

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ζωολογικός κήπος Melios Zoo χαρακτηρίζει το περιστατικό μεμονωμένο και ατυχές, σημειώνοντας ότι μία από τις δύο αρκούδες βγήκε προσωρινά από τον χώρο φιλοξενίας της, σε ώρα που το πάρκο δεν ήταν ανοικτό για επισκέπτες.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι η αρκούδα δεν βγήκε σε καμία στιγμή εκτός των εγκαταστάσεών του και σημειώνει ότι το προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, ο ιδιοκτήτης οδήγησε το ζώο πίσω στον χώρο διαμονής του χωρίς να κινδυνεύσει κανένας, ενώ αναφέρεται επίσης ότι η Αστυνομία πραγματοποίησε πλήρη έλεγχο στις εγκαταστάσεις και επιβεβαίωσε ότι όλα ήταν ασφαλή.

Καταλήγοντας, επισημαίνει ότι προτεραιότητά του παραμένει η ασφάλεια των επισκεπτών και η ευημερία των ζώων που φιλοξενεί