Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για το ναυάγιο στην Κερύνεια: «Το πλοίο δεν ήταν πλοίο, το πηδάλιο δεν ήταν πηδάλιο»

Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά δημοσιεύματα, οι εννέα ύποπτοι που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της ναυτικής τραγωδίας της 30ής Αυγούστου οδηγήθηκαν εκ νέου ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» Κερύνειας, το οποίο διέταξε την παράταση της κράτησής τους για ακόμη επτά ημέρες.

Οι εννέα αντιμετωπίζουν την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου λόγω αμέλειας και απροσεξίας. Πρόκειται για τον διευθυντή της εταιρείας Filo Denizcilik, τον πρώτο καπετάνιο, τον δεύτερο καπετάνιο, τον πρώτο μηχανικό., τον δεύτερο μηχανικό, και τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Τι αποκάλυψε το μαύρο κουτί

Κατά τη δικαστική διαδικασία, παρουισάστηκαν νέα ευρήματα της έρευνας, και συγκεκριμένα η διαπίστωση ότι η συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (VDR), γνωστή ως μαύρο κουτί του πλοίου, περιλαμβάνει συνολικά καταγραφές 68 ημερών. Μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί καταγραφές που αντιστοιχούν σε 12 ημέρες, μέσα από τις οποίες προκύπτουν συνομιλίες για προβλήματα στη γεννήτρια, στη μόνωση της εξάτμισης και στο σύστημα διεύθυνσης του σκάφους.

Σύμφωνα με μαρτυρία, στις συνομιλίες γίνεται επίσης αναφορά στην παρουσία νερού στο σημείο όπου βρισκόταν η εξάτμιση. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται σε φράση του πρώτου καπετάνιου, ο οποίος φέρεται να ακούγεται στις καταγραφές να λέει ότι «το πλοίο δεν ήταν πλοίο και το πηδάλιο δεν ήταν πηδάλιο», περιγράφοντας με χαρακτηριστικό τρόπο την προβληματική κατάσταση του σκάφους.

Οι ανακριτές συνεχίζουν να εξετάζουν το ηχητικό υλικό, αναζητώντας περισσότερα στοιχεία για τις τεχνικές βλάβες και το κατά πόσο αυτές ήταν γνωστές πριν από το δυστύχημα.

Γνώριζαν τις βλάβες αλλά δεν τις δήλωσαν

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η «αστυνομία», από τις συνομιλίες που καταγράφηκαν στο μαύρο κουτί προκύπτει ότι το πλοίο αντιμετώπιζε προβλήματα στη γεννήτρια και στο σύστημα μόνωσης της εξάτμισης. Μάλιστα, ο δεύτερος καπετάνιος φέρεται να είχε επισημάνει ότι το σκάφος χρειαζόταν συνολική συντήρηση, ενώ στις ίδιες καταγραφές ακούγονται συνομιλίες που, σύμφωνα με την αστυνομία, καταδεικνύουν ότι στελέχη της εταιρείας γνώριζαν τα προβλήματα.

Ακόμη πιο σοβαρή είναι η αναφορά της αστυνομίας ότι, εάν οι ζημιές είχαν επισκευαστεί σε ναυπηγείο, το δυστύχημα ενδεχομένως να μπορούσε να αποτραπεί. Πρόκειται, πάντως, για εκτίμηση που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας και όχι για οριστικό πόρισμα ως προς τα αίτια της βύθισης.

Στους επτά οι καταζητούμενοι

Νέα δεδομένα προέκυψαν και για πρόσωπα που φέρονται να είχαν εμπλοκή στη λειτουργία και συντήρηση του πλοίου κατά το προηγούμενο διάστημα.

Όπως αναφέρθηκε, από τις καταγραφές εντοπίστηκαν αναφορές σε μηχανικό, ο οποίος είχε επέμβει σε διαφορετικές χρονικές περιόδους για την αποκατάσταση βλαβών του σκάφους. Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει το συγκεκριμένο πρόσωπο και το αναζητούν.

Παράλληλα, στο μαύρο κουτί καταγράφηκαν συνομιλίες σύμφωνα με τις οποίες άλλος καπετάνιος, που είχε κυβερνήσει παλαιότερα το Filo Jet, φέρεται να είχε προσκρούσει με το πλοίο σε κάποιο σημείο στην περιοχή Γιουμουρταλίκ της Τουρκίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί πότε σημειώθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Ο πρώην καπετάνιος έχει επίσης ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Με τα δύο νέα πρόσωπα, ο συνολικός αριθμός των καταζητούμενων στην υπόθεση αυξήθηκε από πέντε σε επτά.

Μυστήριο με την απενεργοποίηση του μαύρου κουτιού

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η απενεργοποίηση της συσκευής καταγραφής δεδομένων του πλοίου, η οποία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, είχε τεθεί εκτός λειτουργίας δύο ημέρες πριν από την τραγωδία. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος απενεργοποίησε τη συσκευή και κάτω από ποιες συνθήκες.

Την ίδια ώρα, τέσσερα μέλη του πληρώματος, τα οποία διέμεναν στο πλοίο, ανέφεραν στις καταθέσεις τους ότι κατά το διάστημα της παραμονής τους δεν εισήλθε στο σκάφος κανένα πρόσωπο από το εξωτερικό.

Στους 27 οι νεκροί, αναζητείται η τρίχρονη Ασέλ

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η αγωνία για την τύχη της τρίχρονης Ασέλ, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται μετά το πολύνεκρο ναυάγιο της 30ής Αυγούστου. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που δημοσιεύουν τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί οι σοροί 27 θυμάτων, ενώ οι ομάδες της ακτοφυλακής συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του μικρού κοριτσιού.

Παράλληλα, οι οικογένειες των θυμάτων προχωρούν στη σύσταση συλλόγου με την ονομασία «Ζωές που έμειναν στη μέση στο Γαλάζιο» («Mavi’de Yarım Kalan Hayatlar Derneği»), με στόχο τη συλλογική εκπροσώπησή τους.

Η διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας συνεχίζεται, με τις λεγόμενες αρχές να αναζητούν απαντήσεις για τα τεχνικά προβλήματα του πλοίου, τη συντήρησή του και τις ευθύνες όσων είχαν την εποπτεία και τη λειτουργία του πριν από το πολύνεκρο ναυάγιο.