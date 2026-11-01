Ανοιχτή πρόσκληση για τον φωτογραφικό διαγωνισμό «THE WALL» , 10η έκδοση

Συγκεκριμένα, 30 επιλεγμένες έγχρωμες φωτογραφίες θα τοποθετηθούν στην Πλατεία Κέννεντυ, επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, δημιουργώντας μια μεγάλη φωτογραφική εγκατάσταση με διάρκεια 11 μηνών. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Φωτογραφίας «Μήνες Φωτογραφίας Πάφου» (MoPP2027), ενώ, σύμφωνα με τους διοργανωτές, εκτιμάται ότι η έκθεση θα προσελκύσει περισσότερους από 70.000 επισκέπτες κατά τη διάρκεια της παρουσίας της.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως και πέντε έγχρωμες φωτογραφίες, αποκλειστικά σε οριζόντιο προσανατολισμό, με θεματολογία που να αφορά είτε την αστική φωτογραφία (Urban Photography) είτε τη φωτογραφία δρόμου (Street Photography). Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον τόπο ή τον χρόνο λήψης των φωτογραφιών.

Τριάντα φωτογραφίες στην υπαίθρια έκθεση Οι 30 φωτογράφοι των οποίων τα έργα θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν από μία φωτογραφία τους στη μεγάλη υπαίθρια εγκατάσταση, με τις εκτυπώσεις να έχουν διαστάσεις 50 x 75 εκατοστά. Παράλληλα, συνολικά 60 φωτογραφίες θα επιλεγούν για προβολή σε εκδηλώσεις της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου, σε διάφορες πόλεις της χώρας. Το φωτογραφικό έργο θα τύχει επίσης δημοσίευσης σε τοπικά περιοδικά και εφημερίδες, καθώς και προβολής μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το κόστος εκτύπωσης και προετοιμασίας της υπαίθριας εγκατάστασης θα καλυφθεί από τους διοργανωτές.

Η επιλεγμένη φωτογραφία κάθε συμμετέχοντα θα συνοδεύεται από πληροφορίες για τον δημιουργό και στοιχεία επικοινωνίας. Διεθνής κριτική επιτροπή Την αξιολόγηση των συμμετοχών θα αναλάβει τριμελής κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από την Ελένη Μουζακίτη από την Ελλάδα, τον Eric Davidove από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Barry Talis από τη Μολδαβία – Ισραήλ. Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται στα 20 ευρώ για έως πέντε φωτογραφίες, ενώ για τα μέλη της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου καθορίζεται στα 15 ευρώ. Οι 30 φωτογράφοι που θα επιλεγούν για την υπαίθρια έκθεση θα καταβάλουν επιπρόσθετα 10 ευρώ. Υποβολή συμμετοχών έως τις 30 Νοεμβρίου Οι φωτογραφίες πρέπει να αποσταλούν σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση thewallpafos@gmail.com, είτε ως συνημμένα αρχεία είτε μέσω WeTransfer, το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2026, στις 23:59 (CET).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φωτογραφίες να έχουν υψηλή ανάλυση, με τη μεγάλη πλευρά να είναι τουλάχιστον 3.000 pixels και ανάλυση 300 dpi. Κάθε αρχείο πρέπει να φέρει ως ονομασία το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου και έναν αριθμό από το 1 έως το 5, ενώ οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν οριζόντιο προσανατολισμό και αναλογία 2:3. Κάθε φωτογράφος μπορεί να υποβάλει μία συμμετοχή, με μέγιστο αριθμό πέντε φωτογραφιών. Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής μπορεί να γίνει μέσω PayPal στον λογαριασμό thewallpafos@gmail.com, με τραπεζική κατάθεση ή μέσω Revolut. Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι οι συμμετέχοντες φέρουν την ευθύνη για τυχόν φωτογραφίες που απεικονίζουν πρόσωπα χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους.

Παράλληλα, η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα αξιοποίησης των επιλεγμένων φωτογραφιών για μελλοντικούς διαφημιστικούς σκοπούς της. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του παραρτήματος Πάφου, www.cpspafos.com, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ θα αποσταλεί σχετική ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους συμμετέχοντες. Με την πρωτοβουλία «THE WALL», η Πάφος μετατρέπει για ακόμη μία φορά τον δημόσιο χώρο σε σημείο συνάντησης της φωτογραφικής τέχνης με το ευρύ κοινό, δίνοντας την ευκαιρία σε δημιουργούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε χιλιάδες επισκέπτες, καταλήγει η ανακοίνωση.