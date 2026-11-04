Η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών ερμηνεύεται από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ως ισχυρή αποδοκιμασία της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ως εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει τις διατλαντικές σχέσεις. Βρετανοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια κινήσεων του Αμερικανού προέδρου κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του.
Βρετανοί αναλυτές: Η επόμενη μέρα της ήττας Τραμπ - Τι αλλάζει για τη Βρετανία και την Ευρώπη
Τα βρετανικά μέσα βλέπουν στην επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ αποδοκιμασία της πολιτικής Τραμπ, με πιθανές επιπτώσεις στις διατλαντικές σχέσεις.
Ο Guardian χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα ισχυρό πλήγμα για τον Τραμπ. Όπως σημειώνει, οι Δημοκρατικοί έχουν πλέον τη δυνατότητα να εμποδίζουν νομοθετικές πρωτοβουλίες, να μπλοκάρουν κυβερνητικούς διορισμούς και να διεξάγουν κοινοβουλευτικές έρευνες. Η ήττα των Ρεπουμπλικανών, ωστόσο, δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη αλλαγή στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Αντίθετα, η εφημερίδα εκτιμά ότι ο Τραμπ ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο απρόβλεπτος στις σχέσεις του με τους Ευρωπαίους συμμάχους και ευρύτερα.
Οι Financial Times αποδίδουν την εκλογική ανατροπή στη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για το αυξημένο κόστος ζωής, τις τιμές των καυσίμων και τον πόλεμο με το Ιράν. Το BBC εστιάζει στην επιλογή των ψηφοφόρων να περιορίσουν την εξουσία του Λευκού Οίκου.
Στη Βρετανία, ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, ήταν μέχρι στιγμής ο μόνος πολιτικός που χαιρέτισε το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντάς το απόρριψη της «πολιτικής του μίσους, του διχασμού και της οικονομικής ζημιάς». Η νίκη των Δημοκρατικών έγινε γενικότερα θετικά δεκτή από προοδευτικούς πολιτικούς κύκλους στη χώρα.
Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επίσημα για το αποτέλεσμα μέσω του Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ. Μετριοπαθείς αναλυτές σημειώνουν ότι το Λονδίνο καλείται να διατηρήσει ισορροπημένες σχέσεις με την Ουάσιγκτον, ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ.
Οι δύο χώρες συνδέονται ιστορικά με τη λεγόμενη «ειδική σχέση», όρο που καθιέρωσε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1946. Η συνεργασία τους ενισχύθηκε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Ψυχρό Πόλεμο και εξακολουθεί να βασίζεται στο ΝΑΤΟ, στην ανταλλαγή πληροφοριών και στις στενές οικονομικές σχέσεις.
Παρά τη διαχρονική σημασία της συνεργασίας, η πολιτική του Τραμπ έχει προκαλέσει τριβές ανάμεσα στις δύο πλευρές, ιδίως σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπορικών δασμών και του πολέμου με το Ιράν.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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