Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, η Equinor ανακοίνωσε την Τρίτη (17/11) ότι εντόπισε κυβερνοεπίθεση σε εξέλιξη σε ορισμένα συστήματα πληροφορικής της, διευκρινίζοντας ότι το περιστατικό περιορίζεται στα συστήματα επικοινωνίας και δεν έχει επηρεάσει τις επιχειρησιακές της λειτουργίες.

Η εταιρεία ανέφερε ότι έχει ήδη λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της επίθεσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις υποκλοπής δεδομένων.

Εκτός λειτουργίας το εσωτερικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB μετέδωσε, επικαλούμενο την Equinor, ότι η κυβερνοεπίθεση έχει προκαλέσει δυσλειτουργίες στη χρήση εφαρμογών πληροφορικής και εσωτερικών συστημάτων.

Παράλληλα, πηγή εντός της εταιρείας ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ότι το εσωτερικό σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τέθηκε εκτός λειτουργίας.

Οι νορβηγικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν έχει προκύψει πρόβλημα στην παραγωγή ή στη διάθεση πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή υπηρεσιών ασφαλείας και της αντιτρομοκρατικής.

🇳🇴 Norway's energy giant Equinor is dealing with an ongoing cyberattack. The company caught hackers poking around some of its IT systems today. Luckily there's no sign they walked off with any data. And the oil and gas is still flowing like nothing happened. Equinor still hasn't said who's behind it or how long they have been inside. Source: Reuters / Writer: Daniyal — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 17, 2026

Αυξημένος ο κίνδυνος κυβερνοεπιθέσεων στη Νορβηγία

Η Εθνική Αρχή Ασφαλείας της Νορβηγίας (NSM) δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και παρέχει συνδρομή όπου απαιτείται.

Η κυβερνοεπίθεση σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών της χώρας.

Τον περασμένο μήνα, η NSM ανέβασε την εκτίμηση κινδύνου για κυβερνοεπιθέσεις στο επίπεδο 4 της πενταβάθμιας κλίμακας, προειδοποιώντας για τις πιθανές επιπτώσεις επιθέσεων σε υποδομές όπως τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας υπηρεσίας, οι επιτυχημένες κυβερνοεπιχειρήσεις εναντίον νορβηγικών εταιρειών έχουν τριπλασιαστεί κατά το τελευταίο εξάμηνο.

Εκπρόσωπος της NSM επισήμανε ότι το περιστατικό στην Equinor επιβεβαιώνει το αυξημένο επίπεδο απειλής που αντιμετωπίζει η χώρα.

Πηγή: protothema.gr