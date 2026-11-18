Υπερβολικό να το λες και να το γράφεις, αλλά δεν ήταν υπερβολικά προδοτικό να κάνεις ένα πραξικόπημα για να βολέψεις τον…προαιώνιο πόθο των Τούρκων να επανακατακτήσουν την Κύπρο; Πολλές οι εκπομπές και οι αναφορές για τη χθεσινή επέτειο. Και θεωρώ θλιβερή την επανάληψη του καυγά αν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο.

Κι όμως. Υπήρξαν χιλιάδες νεκροί στην Κύπρο από την εισβολή και πουθενά στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα μνημείο για αυτούς… Και αν χάραξαν δίπλα από τον Άγνωστο Στρατιώτη τη λέξη ΚΥΠΡΟΣ ποιος την λαμβάνει υπόψη, ανάμεσα σε τόσα άλλα θυσιασθέντα ονόματα.

Κι αν οι Ελλαδίτες αδελφοί, προσπερνούν αδιάφοροι τη λέξη αυτή, κάποιος θα πρέπει να τους θυμίζει πάντοτε, πως για να έχουν τη δημοκρατία που έχουν, κάποιοι στην Κύπρο και η ίδια η Κύπρος, πλήρωσαν βαρύτιμο κι ανεξίτηλο τίμημα. Ο Γιάννης Μεϊμάρογλου γράφει στο LIBERAL, μέρος της αλήθειας: «Μπορεί το Πολυτεχνείο να μην οδήγησε στην πτώση της χούντας, ωστόσο, ήταν η πρώτη φορά που αμφισβητήθηκε στην πράξη η παντοδυναμία της και κλονίστηκε η αυτοπεποίθηση των πραξικοπηματιών. Η προδοσία της Κύπρου από τον αντικαταστάτη του Παπαδόπουλου, διοικητή της ΕΣΑ Δημήτρη Ιωαννίδη, οδήγησε στην κατάρρευση του δικτατορικού καθεστώτος και στην αποκατάσταση της δημοκρατίας. Επρόκειτο για την τελευταία πράξη του πολυετούς διχασμού της ελληνικής κοινωνίας τον οποίο επιχείρησαν να αναζωπυρώσουν οι συνταγματάρχες»

Γράφω «μέρος της αλήθειας», γιατί ο πανηλίθιος Ιωαννίδης, πίστεψε σε κάποιο αντάλλαγμα που θα έπαιρνε, αν έκανε το πραξικόπημα στην Κύπρο. Θα (έκανε την... ένωση) αλλά οι Τούρκοι θα έπαιρναν μέρος της Κερύνειας και Λευκωσίας...

Κάπως έτσι παίχτηκε η τύχη μας κι ας μην το ομολογεί κανένας πολιτικός σε Ελλάδα και Κύπρο…Ίσως στα 100χρονα της εισβολής, τολμήσει κάποιος να το ομολογήσει. Δεν θα υπάρχει κανένας από μας για να τον χειροκροτήσει για την…τόλμη του 100 χρόνια μετά. Ο Αρκάς με το σκίτσο του μας περιλαμβάνει όλους…