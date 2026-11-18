Με ανάπτυξη 3,4% για το 2026 και προβλεπόμενους ρυθμούς 3% και 3,2% για τα επόμενα δύο χρόνια, η Κύπρος εξακολουθεί να κινείται με ταχύτητα υψηλότερη από αυτήν πολλών ευρωπαϊκών οικονομιών. Την ίδια στιγμή, το δημόσιο χρέος ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία, με προοπτική να περιοριστεί στο 35,1% του ΑΕΠ το 2028. Πρόκειται για επιδόσεις που δεν πρέπει να υποτιμούμε, αλλά και δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένες.

Ωστόσο, η θετική εικόνα δεν πρέπει να μετατραπεί σε εφησυχασμό. Αντιθέτως, δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία. Η χώρα διαθέτει ακόμη χρόνο και δημοσιονομικό χώρο για να επενδύσει στη διόρθωση των διαχρονικών αδυναμιών της οικονομίας και του κράτους. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε, αλλά να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε η ανάπτυξη να γίνει πιο ανθεκτική, παραγωγική και κοινωνικά ισορροπημένη.

Οι αδυναμίες είναι γνωστές. Η ενεργειακή εξάρτηση και το υψηλό κόστος ηλεκτρισμού υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που προβλέπεται να παραμείνει στο 8,4% του ΑΕΠ ακόμη και το 2028, αναδεικνύει τις εξωτερικές ανισορροπίες. Η παραγωγικότητα, η ψηφιακή αναβάθμιση, η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και η ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης εξακολουθούν να απαιτούν ουσιαστικές παρεμβάσεις. Στην ίδια εξίσωση πρέπει να προστεθούν το στεγαστικό και οι πιέσεις στο κόστος ζωής.

Η δημοσιονομική ευρωστία προσφέρει την ευχέρεια να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα χωρίς να απειληθεί η σταθερότητα. Όμως, τα πλεονάσματα από μόνα τους δεν αποτελούν αναπτυξιακή στρατηγική. Χρειάζονται στοχευμένες επενδύσεις στην παιδεία, στις υποδομές, στην ενέργεια, στην καινοτομία και στο ανθρώπινο κεφάλαιο, μαζί με μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν τη λειτουργία του κράτους.

Η Κύπρος δεν βρίσκεται μπροστά σε μια κρίση που επιβάλλει βεβιασμένες αποφάσεις. Βρίσκεται, όμως, μπροστά σε μια ευκαιρία που δεν θα παραμένει ανοικτή επ' αόριστο. Οι σημερινές καλές επιδόσεις μας δίνουν χρόνο να διορθώσουμε όσα δεν λειτουργούν, προτού οι εξωτερικοί κλυδωνισμοί αποκαλύψουν ξανά τις αδυναμίες μας.

Το ζητούμενο είναι να χτίσουμε μια καλύτερη οικονομία και ένα αποτελεσματικότερο κράτος. Και αυτή η δουλειά πρέπει να αρχίσει τώρα.