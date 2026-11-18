Η επίθεση της Τρίτης 17 Νοεμβρίου προκάλεσε την κατάρρευση κεντρικού τμήματος της οδικής γέφυρας, διακόπτοντας τη συγκεκριμένη συγκοινωνιακή σύνδεση μεταξύ της νότιας Ρωσίας και της χερσονήσου της Κριμαίας. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η σιδηροδρομική υποδομή παρέμεινε όρθια, αλλά υπέστη επίσης ζημιές.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σημειώνεται λίγο πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τους ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

A section of Russia’s strategic Crimea bridge collapses into the Kerch Strait following Ukrainian strikes, with drone footage released by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy showing the destruction. Zelenskyy says Ukraine targeted the bridge with drones and missiles in retaliation for Russian attacks on Ukrainian infrastructure. “War will always return to where it began,” Zelenskyy declares, warning that attacks on Ukrainian cities will not go unanswered. Russian officials confirm damage to the bridge and report two deaths, with traffic across the key crossing suspended. Read more: https://t.co/KHA0M8YSbT — Fox News (@FoxNews) November 17, 2026

Μια γέφυρα με τεράστια στρατηγική σημασία

Η γέφυρα του Κερτς, συνολικού μήκους περίπου 19 χιλιομέτρων, αποτελεί τη σημαντικότερη απευθείας χερσαία σύνδεση της Ρωσίας με την Κριμαία, την οποία η Μόσχα κατέλαβε και προσάρτησε το 2014, χωρίς η προσάρτηση να αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα.

Αποτελείται από δύο παράλληλες υποδομές, μία για την κυκλοφορία οχημάτων και μία για τη διέλευση τρένων, επιτρέποντας τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων και στρατιωτικού υλικού.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, η γέφυρα χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση στρατιωτικών δυνάμεων, καυσίμων, πυρομαχικών και άλλων εφοδίων προς την Κριμαία και τα μέτωπα της νότιας Ουκρανίας.

Η καταστροφή του οδικού τμήματος δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στη ρωσική στρατιωτική επιμελητεία. Η Μόσχα αναμένεται να στηριχθεί περισσότερο στον χερσαίο διάδρομο που περνά μέσα από τις κατεχόμενες περιοχές της νότιας Ουκρανίας, καθώς και σε εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς.

Για το Κίεβο, η αποδυνάμωση αυτών των συγκοινωνιακών συνδέσεων αποτελεί βασικό στοιχείο της προσπάθειας περιορισμού της δυνατότητας της Ρωσίας να συντηρεί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στην περιοχή.

Το προσωπικό στοίχημα του Πούτιν

Πέρα από τη στρατιωτική χρησιμότητά της, η γέφυρα έχει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος για τον Ρώσο πρόεδρο.

Μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, ο Πούτιν προώθησε προσωπικά την κατασκευή της, παρουσιάζοντάς την ως απόδειξη της οριστικής σύνδεσης της χερσονήσου με τη Ρωσία.

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κατασκευάστηκε από εταιρεία συμφερόντων του Αρκάντι Ρότενμπεργκ, στενού συνεργάτη του Ρώσου προέδρου.

Τον Μάιο του 2018, ο ίδιος ο Πούτιν εγκαινίασε το οδικό τμήμα, οδηγώντας ένα πορτοκαλί φορτηγό στην κεφαλή αυτοκινητοπομπής που διέσχισε τη γέφυρα.

Έκτοτε, η κατασκευή αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της ρωσικής παρουσίας στην Κριμαία. Γι' αυτό και κάθε ουκρανική επίθεση εναντίον της αποκτά πολιτικές διαστάσεις που υπερβαίνουν τις υλικές ζημιές.

Στο στόχαστρο της Ουκρανίας από το 2022

Η γέφυρα έχει δεχθεί επανειλημμένα ουκρανικά πλήγματα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Τον Οκτώβριο του 2022, ισχυρή έκρηξη προκάλεσε σοβαρές καταστροφές και τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, περιορίζοντας για μήνες τη δυνατότητα διέλευσης.

Τον Ιούλιο του 2023, επίθεση με ουκρανικό θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος προκάλεσε νέες ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ δύο Ρώσοι πολίτες έχασαν τη ζωή τους.

Ακολούθησαν και άλλες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων επιθέσεις στις υποθαλάσσιες υποδομές της γέφυρας.

Η Μόσχα κατάφερε στο παρελθόν να αποκαταστήσει τις ζημιές και να επαναφέρει την κυκλοφορία. Ωστόσο, το νέο πλήγμα αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ευπάθεια μιας υποδομής που παραμένει κρίσιμη για τις ρωσικές επιχειρήσεις.

Η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει ότι η γέφυρα αποτελεί στρατιωτικό στόχο λόγω της χρήσης της για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων.

Η σημασία της τελευταίας επίθεσης δεν περιορίζεται, επομένως, στην καταστροφή ενός τμήματος του οδικού δικτύου. Αφορά και την ικανότητα της Ουκρανίας να πλήττει υποδομές υψηλής στρατηγικής και πολιτικής αξίας, αμφισβητώντας την ασφάλεια των ρωσικών γραμμών ανεφοδιασμού.

Με πληροφορίες από Reuters και Associated Press