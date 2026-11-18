Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται στον Περσικό Κόλπο, με τις χώρες της περιοχής να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε αναχαιτίσεις ιρανικών επιθέσεων

Οι ένοπλες δυνάμεις του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση αεροπορικών επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν.

Όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων BNA, επικαλούμενο ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Άμυνας, η αεράμυνα αντιμετώπισε σειρά ιρανικών επιθέσεων.

Οι στρατιωτικές αρχές δεν διευκρίνισαν τον αριθμό των στόχων που αναχαιτίστηκαν ούτε τις περιοχές προς τις οποίες κατευθύνονταν.

Σημειώνεται ότι στο Μπαχρέιν βρίσκεται η έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία στη χώρα εν μέσω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Συναγερμός στο Κουβέιτ για εχθρικά drones

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποίησαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αντιμετώπιση επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ, το Γενικό Επιτελείο διευκρίνισε ότι οι εκρήξεις που ενδέχεται να ακούγονται οφείλονται στις επιχειρήσεις αναχαίτισης εχθρικών στόχων.

Οι αρχές δεν έδωσαν αρχικά πληροφορίες για την προέλευση των drones, ενώ δεν υπήρξαν άμεσες ανακοινώσεις για θύματα ή υλικές ζημιές.

Οι ΗΠΑ έπληξαν εγκατάσταση πυραύλων στο νησί Κεσμ

Παράλληλα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα αεροπορική επιδρομή στο ιρανικό νησί Κεσμ, το οποίο βρίσκεται στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι μαχητικό αεροσκάφος έπληξε εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων.

Κατά τον ίδιο αξιωματούχο, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού και εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Από την πλευρά του, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι δεν είχαν αναφερθεί ζημιές σε κατοικημένες περιοχές ή υποδομές του νησιού από την επίθεση.

Οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις καταγράφονται σχεδόν εννέα μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στα τέλη Φεβρουαρίου, με τις εχθροπραξίες να συνεχίζονται παρά τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης.