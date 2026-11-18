Σε κεντρικό δρόμο στο Πλατύ Αγλαντζιάς - την Λεύκωνος- που ενώνει τη λεωφόρο Κυρήνειας με τη λεωφόρο ΡΙΚ, κάποιος νοικοκύρης, ενοικίασε και τοποθέτησε, έξω από το σπίτι του σκιπ, για να μαζέψει και απομακρύνει στη συνέχεια οικοδομικά και άλλα υλικά, στο πλαίσιο εργασιών ανακαίνισης που εκτελεί. Έλα όμως που κάποιοι, βρήκαν ευκαιρία και γέμισαν το σκιπ του ανθρώπου, με ό,τι άχρηστο φύλαγαν στο σπίτι και ήθελαν να ξεφορτωθούν. Συσκευές, κλαδιά, κούτες, ξύλα, σίδερα. Σταματούν βράδυ και ξεφορτώνουν ό,τι τους κατέβει. Υπάρχουν όμως και χειρότεροι. Κουβαλούν και πετούν γύρω από το σκιπ, τα οικιστικά σκουπίδια τους! Έλεος και ντροπή άνθρωποί μου. Δεν έχετε στα σπίτια σας κάδους σκουπιδιών;