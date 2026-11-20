Αυτή τη φορά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ψηφοδέλτια διαφορετικού χρώματος για τα πέντε μόνιμα και τα δέκα μη μόνιμα μέλη, ώστε να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι αντιμετωπίζουν αντιρρήσεις από μόνιμα μέλη.

Έγχρωμα ψηφοδέλτια είχαν χρησιμοποιηθεί και στον έκτο γύρο, στις 16 Οκτωβρίου, κατά την ελληνική προεδρία. Τότε, η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα, ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι από την Αργεντινή και η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ από τη Γουιάνα έλαβαν από δύο αρνητικές ψήφους από μόνιμα μέλη. Στον έβδομο και τον όγδοο γύρο, στις 30 Οκτωβρίου και στις 5 Νοεμβρίου αντίστοιχα, χρησιμοποιήθηκαν ψηφοδέλτια ενιαίου χρώματος.

Για τη Λάνα Ζάκι Νουσεϊμπέ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Φεριντούν Χαντί Σινιρλίογλου από την Τουρκία, θα είναι η πρώτη ψηφοφορία στην οποία θα διακρίνονται οι ψήφοι των μόνιμων μελών.

Οι υποψήφιοι παραμένουν οκτώ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του όγδοου γύρου που διέρρευσαν στον Τύπο, η Γκρίνσπαν διεύρυνε το προβάδισμά της, συγκεντρώνοντας 12 θετικές και τρεις αρνητικές ψήφους. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση υποψηφίου μέχρι σήμερα. Ο Γκρόσι έλαβε εννέα θετικές, τέσσερις αρνητικές και δύο ψήφους «χωρίς γνώμη». Η Μπιρκέτ συγκέντρωσε οκτώ θετικές, πέντε αρνητικές και δύο «χωρίς γνώμη», ενώ η Νουσεϊμπέ διατήρησε τις επτά θετικές, έξι αρνητικές και δύο «χωρίς γνώμη».

Ο Ολάρα Οτούνου από την Ουγκάντα έλαβε τέσσερις θετικές ψήφους, η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα Γκαρσές από τον Ισημερινό τρεις και η Ιβόν Α-Μπακί, επίσης από τον Ισημερινό, μία. Ο Σινιρλίογλου, τον οποίο πρότεινε η Τουρκία την 1η Νοεμβρίου, συγκέντρωσε στον πρώτο του γύρο τρεις θετικές, οκτώ αρνητικές και τέσσερις ψήφους «χωρίς γνώμη».

Στη συνέχεια, στις 6 και 9 Νοεμβρίου, είχε διαλόγους με τη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας αντίστοιχα. Στη Γενική Συνέλευση δέχθηκε ερωτήσεις για την ανεξαρτησία του, το Κυπριακό, την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και το δίκαιο της θάλασσας.

Σε δήλωση στις 11 Νοεμβρίου, οι ηγέτες της Κοινότητας Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής επανέλαβαν ότι «έχει έρθει η ώρα» να αναλάβει τη θέση υπήκοος χώρας της περιοχής. Κάλεσαν, παράλληλα, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση να σεβαστούν αυτή τη θέση.

Την καταμέτρηση των ψήφων θα αναλάβουν η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Γαλλία. Η προεδρεύουσα του Συμβουλίου για τον Νοέμβριο, πρέσβης της Λετονίας Σανίτα Πάβλουτα-Ντεσλάντες, αναμένεται να ανακοινώσει στους δημοσιογράφους τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Βάσει του άρθρου 97 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, η Γενική Συνέλευση διορίζει τον Γενικό Γραμματέα κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία εγκρίνεται με ψήφισμα σε κλειστή συνεδρίαση. Η διαδικασία έχει ήδη διαρκέσει περισσότερο από εκείνες του 2006 και του 2016, όταν το Συμβούλιο προχώρησε σε σύσταση ψηφίσματος στις αρχές Οκτωβρίου.

Η παράταση των διαβουλεύσεων αυξάνει την αβεβαιότητα για το αν θα επιτευχθεί συμφωνία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου, όταν λήγει η θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ