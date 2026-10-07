Ζητήματα που αφορούν την κυπριακή οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις προκλήσεις της επόμενης περιόδου συζήτησε αντιπροσωπεία του ΔΗΣΥ, με επικεφαλής την Πρόεδρό του, Αννίτα Δημητρίου, με την ηγεσία του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).
Συνάντηση ΔΗΣΥ με ΣΕΛΚ για τις προκλήσεις της κυπριακής οικονομίας
Η φορολογική και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, καθώς και ζητήματα που αφορούν τις επιχειρήσεις, συζητήθηκαν σε συνάντηση της Αννίτας Δημητρίου με την ηγεσία του Συνδέσμου.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, ανταλλάχθηκαν απόψεις για θέματα που απασχολούν τον ΣΕΛΚ και ευρύτερα την κυπριακή οικονομία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολή του Συνδέσμου στις αλλαγές που προωθήθηκαν στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, προς όφελος της μεσαίας τάξης και των επιχειρήσεων.
Συζητήθηκε επίσης η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Ο ΔΗΣΥ ζήτησε από τον ΣΕΛΚ να μελετήσει το θέμα σε βάθος και να καταθέσει τις απόψεις του στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
Η γνώση και η εμπειρία του ΣΕΛΚ και των μελών του μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων, με αξιοποίηση και καλών πρακτικών από το εξωτερικό, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο ΔΗΣΥ προσθέτει ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων με τον Σύνδεσμο.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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