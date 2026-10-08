Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, μέσω του Εμπορικού Κέντρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο, και στο πλαίσιο των δράσεων για την προώθηση των κυπριακών τροφίμων και ποτών στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, συμμετείχε με πληροφοριακό περίπτερο στο The London Food & Drink Festival 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2026, στο εκθεσιακό κέντρο ExCeL London.
Συμμετοχή της Κύπρου στο The London Food & Drink Festival 2026
Δράσεις για την προώθηση των κυπριακών τροφίμων και ποτών στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο περίπτερο παρουσιάστηκε μια μεγάλη ποικιλία παραδοσιακών και σύγχρονων κυπριακών προϊόντων, μεταξύ των οποίων χαλλούμι και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλαντικά, αρτοποιήματα, λουκούμια, μέλι, κρασιά, ζιβανία και άλλα αλκοολούχα ποτά, χυμοί, τραχανάς, ξηροί καρποί, γλυκά του κουταλιού, χαρουπόμελο και προϊόντα τριαντάφυλλου.
Οι επισκέπτες της κυπριακής συμμετοχής είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν τρόφιμα και ποτά της Κύπρου και, μέσα από ειδικά εδέσματα και δημιουργίες που ετοίμασε ο σεφ του περιπτέρου, να πάρουν παράλληλα μια γεύση από τον πλούτο και την ποικιλομορφία της κυπριακής γαστρονομίας.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό με πληροφορίες για όλα τα προϊόντα, συνταγές, αλλά και ο Γαστρονομικός Χάρτης της Κύπρου.
Το The London Food & Drink Festival πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, συνενώνοντας πέντε διαφορετικές εκθέσεις και δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η διοργάνωση φιλοξένησε περίπου 600 εκθέτες και προσέλκυσε περισσότερους από 15.000 επαγγελματίες από το Ηνωμένο Βασίλειο και το εξωτερικό.
Η συμμετοχή της Κύπρου στο Φεστιβάλ αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για την προβολή της κυπριακής γαστρονομικής παράδοσης και των ποιοτικών κυπριακών προϊόντων, καθώς και για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της παρουσίας τους στη βρετανική αγορά.
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