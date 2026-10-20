Δεύτερη σύλληψη για την απαγωγή και τον τραυματισμό 24χρονου στη Λεμεσό

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, τρία πρόσωπα τον μετέφεραν με αυτοκίνητο σε άλλη περιοχή της Λεμεσού, όπου του επιτέθηκαν, με έναν από τους υπόπτους να τον τραυματίζει στο πόδι με μαχαίρι. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

Σε δεύτερη σύλληψη προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απαγωγής και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος 24χρονου, που διαπράχθηκε στις 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό. Πρόκειται για 45χρονο, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση, ενώ για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί νωρίτερα και 30χρονος.

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