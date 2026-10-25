Γιάννος Πανταζής: Ανησυχία για τις προκρατήσεις του 2027 και τη βρετανική αγορά

Ο κ. Πανταζής εκφράζει ανησυχία για τη μείωση των προκρατήσεων για το 2027, ιδιαίτερα από τη βρετανική αγορά, ενώ αναδεικνύει ως βασικές προκλήσεις το αυξημένο ενεργειακό κόστος, την έλλειψη προσωπικού και την ανάγκη συνεχών επενδύσεων στις ξενοδοχειακές μονάδες. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η μετατροπή της Κύπρου σε ολόχρονο προορισμό απαιτούν καλύτερη αεροπορική συνδεσιμότητα, μεγαλύτερη προβολή στο εξωτερικό και στενότερη συνεργασία κράτους και ιδιωτικού τομέα.

Πώς αξιολογείτε το ρεκόρ αφίξεων του Σεπτεμβρίου, όταν το σύνολο του εννεαμήνου παραμένει μειωμένο κατά 5,6% σε σχέση με το 2025; Εκτιμάτε ότι ο κυπριακός τουρισμός έχει ανακτήσει τη δυναμική του ή είναι ακόμη πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα;

Το ρεκόρ αφίξεων του Σεπτεμβρίου αποτελεί αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη, που μας αφήνει ικανοποιημένους και επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του κυπριακού τουρισμού. Ωστόσο, οι τουριστικές αφίξεις και οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία είναι δύο διαφορετικοί δείκτες, καθώς η πραγματική απόδοση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας εξαρτάται και από τις διανυκτερεύσεις, τη διάρκεια παραμονής και την τουριστική δαπάνη.

Όπως γνωρίζετε, η χρονιά ξεκίνησε με θετικές προοπτικές, που δυστυχώς ανατράπηκαν από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι παρά τη σημαντική βελτίωση κατά τους θερινούς μήνες και τον Σεπτέμβριο, οι απώλειες των πρώτων μηνών δεν μπορούν να αναπληρωθούν πλήρως. Μάλιστα, μετά τις 20 Οκτωβρίου παρατηρείται μικρή κάμψη στις κρατήσεις.

Παράλληλα, το υψηλό ενεργειακό κόστος, που επηρεάζει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, ασκεί πρόσθετες πιέσεις στις επιχειρήσεις. Εκτιμούμε ότι τα κέρδη των ξενοδοχείων θα είναι μειωμένα το 2026, εν συγκρίσει με το 2025. Στόχος μας είναι να περιορίσουμε τις απώλειες, με την επιδίωξη το 2027 να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2025.

Σε ποιον βαθμό η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού επηρεάζεται από το κόστος των αεροπορικών συνδέσεων. O CEO της Ryanair μίλησε για άνοδο των αεροπορικών ναύλων τις επόμενες ημέρες. Σε αυτό το περιβάλλον, υπάρχουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ελκυστικότητα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος;

Η αεροπορική συνδεσιμότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουρισμού, ιδιαίτερα λόγω της γεωγραφικής μας θέσης. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος επηρεάζει τις τιμές των αεροπορικών καυσίμων και, κατ’ επέκταση, των εισιτηρίων, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στους ταξιδιώτες και στους ταξιδιωτικούς πράκτορες.

Μέχρι στιγμής καταγράφεται αύξηση στα πακέτα των ταξιδιωτικών πρακτόρων, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, προκαλούν ανησυχία για πιθανή μείωση της ζήτησης. Αν και είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις για το 2027, τα πρώτα στοιχεία από τους Βρετανούς ταξιδιωτικούς πράκτορες δείχνουν ότι οι κρατήσεις υπολείπονται κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι.

Πρέπει να συμβιβαστούμε με το γεγονός ότι ζούμε σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον και χρειάζεται να περάσουμε από τη διαχείριση των κρίσεων σε έναν μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό πρόληψης. Θεωρούμε επιβεβλημένη την αύξηση των κονδυλίων του Υφυπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση των διεθνών εκστρατειών προβολής της Κύπρου, παράλληλα με συντονισμένες και εντατικότερες προσπάθειες από τον ιδιωτικό τομέα.

Πώς μεταφράζεται η αύξηση των αφίξεων σε πραγματικά έσοδα για τα ξενοδοχεία; Καταγράφεται αντίστοιχη αύξηση στις διανυκτερεύσεις, στις πληρότητες και στη μέση τιμή ανά δωμάτιο;

Ως ΠΑΣΥΞΕ δεν θα κουραστούμε να ξεκαθαρίζουμε ότι η αύξηση των τουριστικών αφίξεων δεν συνεπάγεται αυτομάτως αντίστοιχη αύξηση των κρατήσεων ή των εσόδων των ξενοδοχείων. Μέρος των επισκεπτών επιλέγει καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενώ υπάρχουν και επισκέπτες που διαμένουν στα κατεχόμενα.

Για να αξιολογήσουμε την πραγματική απόδοση του κλάδου, πρέπει να εξετάζουμε τις διανυκτερεύσεις, τη διάρκεια παραμονής, τις πληρότητες, τη μέση τιμή ανά δωμάτιο και την τουριστική δαπάνη. Φέτος, η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρέασε σημαντικά τις προκρατήσεις, με αποτέλεσμα αρκετοί ξενοδόχοι να προχωρήσουν σε ειδικές προσφορές και μειώσεις τιμών για να ενισχύσουν τη ζήτηση. Επομένως, το καθοριστικό στοιχείο δεν είναι μόνο η αύξηση των επισκεπτών, αλλά η μετατροπή της τουριστικής κίνησης σε ουσιαστικά οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κυπριακή οικονομία.

Δωδεκάμηνος τουρισμός

Πόσο εφικτός είναι ο στόχος για ολόχρονο τουρισμό στην Κύπρο και τι χρειάζεται για να περιοριστεί η εποχικότητα; Υπάρχει επαρκής αεροπορική συνδεσιμότητα, τουριστική υποδομή και ζήτηση για να παραμένουν περισσότερα ξενοδοχεία ανοικτά κατά τους χειμερινούς μήνες; Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του κράτους και της ξενοδοχειακής βιομηχανίας;

Η μετατροπή της Κύπρου σε ολόχρονο τουριστικό προορισμό αποτελεί έναν από τους κύριους στρατηγικούς μας στόχους. Η χώρα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως το ευνοϊκό κλίμα, τις ποιοτικές ξενοδοχειακές υποδομές και τις εμπειρίες που προσφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η αξιοποίησή τους, όμως, απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό και συντονισμένη προσπάθεια.

Σήμερα, η χειμερινή αεροπορική συνδεσιμότητα δεν είναι επαρκής. Ωστόσο, υπάρχει ενδιαφέρον από ταξιδιωτικούς πράκτορες και αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των δρομολογίων, το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε. Το κράτος οφείλει να προσφέρει κίνητρα στις αεροπορικές εταιρείες, να επενδύσει σε στοχευμένες εκστρατείες προβολής και να θεσπίσει εργασιακά κίνητρα για την απασχόληση τον χειμώνα.

Από την πλευρά τους, οι συνάδελφοι ξενοδόχοι χρειάζεται να επιδείξουν ευελιξία, να δημιουργήσουν ελκυστικές χειμερινές προτάσεις και να αναλάβουν, όπου απαιτείται, το επιχειρηματικό ρίσκο της παράτασης λειτουργίας των μονάδων τους.

Ο τουρισμός αποτελεί εθνική ευθύνη. Η ανάπτυξή του συνδέεται με πολλούς τομείς της οικονομίας και προϋποθέτει κοινό στρατηγικό σχεδιασμό και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ποιες νέες αγορές μπορεί να διεκδικήσει η Κύπρος για να διαφοροποιήσει τις πηγές τουρισμού της; Ποιες προοπτικές διακρίνετε σε αγορές εκτός των παραδοσιακών ευρωπαϊκών χωρών και ποιες επενδύσεις σε προβολή, αεροπορικές συνδέσεις απαιτούνται;

Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις ανέδειξαν ξανά την ανάγκη διαφοροποίησης των τουριστικών αγορών, ώστε να περιοριστεί η εξάρτησή μας από συγκεκριμένες χώρες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει η μεγαλύτερη τουριστική αγορά της Κύπρου, ενώ το Ισραήλ έχει εξελιχθεί στη δεύτερη σημαντικότερη. Πρόκειται για αγορές στρατηγικής σημασίας, στις οποίες πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε. Παράλληλα, ιδιαίτερα θετική είναι η δυναμική της Πολωνίας, ενώ η Ρουμανία και η Σερβία παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Μεγάλο στοίχημα παραμένει η γερμανική αγορά, στην οποία δεν έχουμε ακόμη πετύχει τα αποτελέσματα που επιδιώκουμε.

Η αξιοποίηση αυτών των προοπτικών απαιτεί αυξημένα κονδύλια για τη διεθνή προβολή της Κύπρου, ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και συστηματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η διεύρυνση της παρουσίας μας στις διεθνείς αγορές δεν μπορεί να επιτευχθεί με αποσπασματικές ενέργειες.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα η ξενοδοχειακή βιομηχανία για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της; Σε ποιον βαθμό το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η έλλειψη προσωπικού, η ενεργειακή δαπάνη και η ανάγκη αναβάθμισης των ξενοδοχειακών μονάδων επηρεάζουν την κερδοφορία και τις επενδύσεις του κλάδου;

Οι γεωπολιτικές κρίσεις αποτελούν πλέον μέρος της πραγματικότητας στην οποία λειτουργούμε. Πρέπει να ζήσουμε και να μάθουμε να διαχειριζόμαστε αυτά τα δεδομένα. Έχουμε βιώσει ακόμη πιο δύσκολες καταστάσεις. Θυμίζω ότι κυριολεκτικά σε μία ημέρα, χάσαμε τη δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική μας αγορά, τη Ρωσία. Η ανθεκτικότητα και η προσαρμοστικότητα είναι, επομένως, απαραίτητα στοιχεία της στρατηγικής μας.

Το αυξημένο λειτουργικό κόστος, ιδιαίτερα η ενεργειακή δαπάνη, ασκεί σημαντικές πιέσεις στην κερδοφορία των ξενοδοχείων. Παράλληλα, η έλλειψη προσωπικού παραμένει σοβαρή πρόκληση. Η αναγκαστική εργοδότηση υπηκόων τρίτων χωρών έχει συμβάλει σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών, ωστόσο χρειάζεται επανεξέταση των σχετικών κριτηρίων και διαδικασιών, που συνεπάγονται πρόσθετο κόστος για τους εργοδότες, δημιουργώντας ανισορροπίες σε σχέση με τους Κύπριους και Ευρωπαίους εργαζομένους, τόσο στην ξενοδοχειακή βιομηχανία όσο και σε άλλους μεγάλους τομείς της οικονομίας.

Η συνεχής αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων και των υπηρεσιών αποτελεί μονόδρομο. Εκ των ων ουκ άνευ είναι επίσης η απλοποίηση της αδειοδότησης μέσω μιας κεντρικής αδειοδοτικής αρχής (one stop shop), που θα διευκολύνει τις επενδύσεις. Ο τουρισμός απασχολεί περίπου το 10% του εργατικού δυναμικού της χώρας, ενώ η συνολική συνεισφορά του, συνυπολογίζοντας τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις, μπορεί να φτάνει έως και το 18% του ΑΕΠ. Η στήριξη του κλάδου έχει, συνεπώς, ευρύτερη οικονομική σημασία.

Οι προκλήσεις αυτές θα βρεθούν στο επίκεντρο του 47ου Cyprus Hotel Summit & HoReCa Expo, που διοργανώνει ο ΠΑΣΥΞΕ στις 2 Δεκεμβρίου 2026, στο Hilton Nicosia, με στόχο τον ουσιαστικό διάλογο και την ανάδειξη προτάσεων για το μέλλον της κυπριακής φιλοξενίας. Το συνέδριο θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο, ανταλλαγή απόψεων και ανάδειξη προτάσεων που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου τουριστικού τομέα.