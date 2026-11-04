Η Κομισιόν έβγαλε οδηγίες επιβίωσης 72 ωρών για τους πολίτες όλης της Ευρώπης

Τις οδηγίες παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας η Επίτροπος για την Ισότητα, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χάτζα Λαμπίμπ. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν τις αρχές των κρατών μελών να παρέχουν στους πολίτες γνώσεις και εργαλεία για την προστασία τους σε περίπτωση κρίσης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές επικεντρώνονται σε τέσσερις τομείς: αυτάρκεια για 72 ώρες, εκπαίδευση στην ετοιμότητα, ετοιμότητα χωρίς αποκλεισμούς για άτομα με αναπηρία και ενημέρωση για κινδύνους και απειλές.

Προβλέπεται πλαίσιο ετοιμότητας που θα επιτρέπει στους πολίτες να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες τους κατά τις πρώτες τρεις ημέρες έκτακτης ανάγκης, όσο κινητοποιείται η δημόσια βοήθεια. Σε αυτό περιλαμβάνονται βασικά εφόδια και τσάντες έκτακτης ανάγκης.

Η ετοιμότητα προτείνεται επίσης να ενταχθεί στα προγράμματα σπουδών της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με παράλληλη κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών και να μην προκαλούν φόβο ή άγχος.

Για τα άτομα με αναπηρία, η ετοιμότητα χωρίς αποκλεισμούς περιλαμβάνει μέτρα που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες τους και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για κινδύνους και απειλές, οι οδηγίες προβλέπουν υποστήριξη των αρχών ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα, με έγκαιρη, προσβάσιμη και αξιόπιστη πληροφόρηση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση.

Η Επιτροπή προτείνει η Ημέρα Ετοιμότητας της ΕΕ να πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 23 Οκτωβρίου, με την πρώτη διοργάνωση το 2027. Η ημερομηνία συμπίπτει με την επέτειο της θέσπισης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, στις 23 Οκτωβρίου 2001. Η Ημέρα θα αναγνωρίζει επίσης το έργο των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, των οργανώσεων πολιτικής προστασίας και των κοινοτήτων.

Η πρωτοβουλία αντανακλά εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ομάδας Πολιτών για την Ετοιμότητα, η οποία συγκέντρωσε 150 πολίτες από όλη την ΕΕ κατά την περίοδο Μάρτιος-Μάιος 2026. Μεταξύ άλλων, η ομάδα πρότεινε τη διοργάνωση ετήσιας Εβδομάδας Ετοιμότητας.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών για την εκπόνηση κοινής δήλωσης υπέρ της πρωτοβουλίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ