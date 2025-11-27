Πέραν των 200 χιλιάδων εργαζομένων εκτός φορολογικής μεταρρύθμισης- Πιέσεις για επιδόματα

Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά την επιδοματική πολιτική σε οικογένεια και τέκνα, όπως καταδεικνύουν πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, με τις συντεχνίες να ζητούν ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους, θεωρώντας ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης στη φορολογική μεταρρύθμιση.

Το συνδικαλιστικό κίνημα αναμένει ότι η κυβέρνηση θα δει με αρκετή σοβαρότητα το ζήτημα των χαμηλόμισθων εργαζομένων οι οποίοι δεν επωφελούνται της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΣΕΚ, περίπου, 50% των εργαζομένων μένει εκτός της μεταρρύθμισης ένας αριθμός που ανέρχεται σε πέραν των 200 χιλιάδων, αναφέροντας πως πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνική πολιτική του κράτους, με επίκεντρο τους χαμηλόμισθους εργαζομένους.

Οικονομικές στρεβλώσεις

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΣΕΚ, τα χαμηλά επίπεδα κοινωνικής στήριξης δημιουργούν οικονομικές στρεβλώσεις, οι οποίες αν δεν επιλυθούν θα οδηγήσουν σε περαιτέρω επιδείνωση των κοινωνικών προβλημάτων.

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Βουλής στο να βελτιώσει όσο το δυνατόν καλύτερα κάποια προβληματικά σημεία των νομοσχεδίων για τη φορολογική μεταρρύθμιση αλλά την ίδια ώρα η κυβέρνηση καλείται να ενισχύσει μέσω οικονομικών πολιτικών το βιοτικό επίπεδο των χαμηλόμισθων», υποστηρίζει ο Υπεύθυνος Τμήματος Οικονομικών Μελετών ΣΕΚ, Γιώργος Πυρίσιης.

« Ας μην ξεχνάει η κυβέρνηση πως παρά τη σημαντική άνοδο των μέσων μισθών τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων λαμβάνει μισθούς μεταξύ 1000 και 1250 ευρώ τον μήνα», τονίζει.

Περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης στη φορολογική μεταρρύθμιση

Όσον αφορά τη φορολογική μεταρρύθμιση που εισήλθε στην τελική της ευθεία με την κατάθεση των νομοσχεδίων ενώπιον της επιτροπής Οικονομικών, σημειώνεται ότι η ΣΕΚ έχει καταθέσει τις θέσεις της σε σχέση με την κατ’ άρθρο συζήτηση των νομοσχεδίων, οι οποίες επικεντρώνονται στα νομοσχέδια της άμεσης φορολογίας εισοδήματος και των ταμείων προνοίας των εργαζομένων καθώς επίσης και σε σχέση με τα νομοσχέδια για τη φοροδιαφυγή.

Σε ότι αφορά μια ενδεχόμενη φορολόγηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ταμείων προνοίας των εργαζομένων η ΣΕΚ τάσσεται ασφαλώς αρνητικά καθώς, όπως υποστηρίζει, τέτοιες πολιτικές κινούνται ενάντια στην προσπάθεια ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος, σε μια χώρα όπως την Κύπρο η οποία έχει διαχρονικό πρόβλημα χαμηλών αποταμιεύσεων των νοικοκυριών. Αντιθέτως, τονίζει, χρειάζονται επιπλέον κίνητρα μέσω μεγαλύτερων φοροαπαλλαγών για τους εργαζόμενους.

Παράλληλα, σε σχέση με τα νομοσχέδια για την φοροδιαφυγή η ΣΕΚ από την πρώτη στιγμή τα χαιρέτισε και αναμένει να προχωρήσουν και αυτά πριν το τέλος του έτους, χωρίς αλλαγές.

Σε ότι αφορά τη φορολόγηση εισοδήματος, η ΣΕΚ έχει κάνει τις παρατηρήσεις της σε άρθρα του νομοσχεδίου τα οποία θεωρεί ότι κινούνται προς την αρνητική κατεύθυνση.

Τονίζεται ότι η ΣΕΚ έχει ζητήσει την αύξηση του αφορολόγητου από 20.500 ευρώ όπως υπάρχει στο νομοσχέδιο σε 22.000 ευρώ, θεωρώντας ότι τα 1.000 ευρώ αύξηση του αφορολόγητου από 19.500 σε 20.500 ευρώ δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικότητες όπως έχουν διαμορφωθεί από την ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη το 2008 μέχρι και το τέλος του 2024.

Ενδεικτικά, αναφέρεται πως στην υπό αναφορά χρονική περίοδο ο πληθωρισμός παρουσίασε αύξηση της τάξης του 22.5%. «Δηλαδή, το ύψος των 19.500 ευρώ τότε ισοδυναμεί με 24.000 ευρώ σήμερα. Επομένως, το αφορολόγητο θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στις 22.000 ευρώ στη βάση των πιο πάνω πραγματικοτήτων και του γεγονότος ότι έχουν δοθεί γενναιόδωρες ελαφρύνσεις εκατομμυρίων ευρώ σε επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες αυτών», υπογραμίζει.