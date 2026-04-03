Ενισχύεται το πλαίσιο για ασφάλεια και υγεία εργαζομένων-Μισθοί και στην περίοδο κατάρτισης

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε την Πέμπτη πρόταση νόμου των Βουλευτών Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστου Χριστόφια και Γιώργου Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για ενίσχυση των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγείας.

Συγκεκριμένα η πρόταση τροποποιεί τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νόμο, ώστε να ενισχυθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υποχρέωση των εργοδοτών να ενημερώνουν, εκπαιδεύουν και καταρτίζουν τους εργοδοτουμένους τους για να διασφαλίζονται η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπεται ότι ο εργοδότης μεριμνά, ώστε οι πληροφορίες, οι οδηγίες, η ενημέρωση, η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η επιτήρηση να παρέχονται στον εργοδοτούμενο από την πρώτη εργάσιμή του ημέρα και σε γλώσσα κατανοητή σε αυτόν.

Επίσης κατά την περίοδο κατάρτισης και εκπαίδευσης ο εργοδοτούμενος λαμβάνει τον μισθό του με πλήρεις απολαβές από τον εργοδότη του.

Στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης νόμου, οι εισηγητές ανέφεραν ότι επιδιώκεται να διασφαλιστεί περαιτέρω η πρόληψη, η προστασία και η ασφάλεια των εργαζομένων αναφορικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν στους χώρους εργασίας μέσω της ενίσχυσης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Υιοθετείται πάγιο αίτημα της ΠΕΟ

Σε ανακοίνωσή της η ΠΕΟ, αναφέρει ότι η τροποποίηση του νόμου υιοθετεί ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα της Ομοσπονδίας. Δηλαδή, εξηγεί, την υποχρεωτική κατάρτιση των εργαζομένων, με πλήρεις απολαβές από την πρώτη μέρα πρόσληψης, στα θέματα ασφάλειας και υγείας ως προληπτικό μέτρο για τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων.

Η ψήφιση του νόμου, τονίζει, είναι ένα σημαντικό βήμα ανάληψης ευθύνης από τους εργοδότες έναντι των εργοδοτουμένων τους, στα θέματα ασφάλειας και υγείας.

Σύμφωνα με την ΠΕΟ, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας άμεσα πρέπει να ενημερώσει τους εργοδότες για τη νέα αυτή ρύθμιση και να μεριμνήσει για δημιουργία αξιόπιστων μηχανισμών ελέγχου της έγκαιρης εφαρμογής της πρόνοιας για υποχρεωτική κατάρτιση.

Καλεί επίσης όλους τους εργαζόμενους που εντάσσονται για πρώτη φορά στην εργασία να απαιτούν εφαρμογή του Νόμου.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ