Στη σύσταση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, τη λειτουργία εξειδικευμένης Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και δικαστική απόφαση που επικύρωσε την ανάκληση καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας σε υπήκοο τρίτης χώρας αναφέρεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε οπτικογραφημένο μήνυμά του, την Κυριακή, ως τρεις πρόσφατες εξελίξεις στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της ασφάλειας της χώρας.
Σε τρεις εξελίξεις για ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας, αναφέρθηκε ο Χριστοδουλίδης (βίντεο)
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας θα συντονίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες, με ξεκάθαρες αρμοδιότητες, ενιαίο σχεδιασμό και συντονισμό, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση φυσικών και άλλων κρίσεων.
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας θα συντονίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες, με ξεκάθαρες αρμοδιότητες, ενιαίο σχεδιασμό και συντονισμό, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση φυσικών και άλλων κρίσεων.
Αναφερόμενος στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στα σύγχρονα πρότυπα οργανισμών όπως η Europol και το FBI, σημειώνει ότι πρόκειται για μεταρρύθμιση στον τρόπο αντιμετώπισης του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, με συγκέντρωση κρίσιμων επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Αστυνομίας κάτω από ενιαία διοίκηση, αξιοποίηση της τεχνολογίας και στενότερη συνεργασία με ευρωπαϊκές και διεθνείς αστυνομικές αρχές.
Η τρίτη εξέλιξη αφορά, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, με την οποία κρίθηκε νόμιμη η ανάκληση του καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος παραβίασε τη Δημόσια Τάξη.
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημειώνει ότι «η απόφαση επιβεβαιώνει την απόλυτα πετυχημένη στρατηγική μας στο Μεταναστευτικό που φέρνει αποτελέσματα, αλλά και την ορθότητα και νομιμότητα της πολιτικής μας για αφαίρεση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας σε περιπτώσεις παραβίασης της Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας στην πατρίδα μας».
Παράλληλα, αναφέρει ότι η Κυβέρνηση, «με πλάνο, με συγκεκριμένο σχεδιασμό και την απαραίτητη πολιτική βούληση», επιδιώκει να οικοδομήσει «ένα κράτος που κινείται προληπτικά, προστατεύει και ανταποκρίνεται» στις ανάγκες ασφάλειας, σε τομείς όπως η οικονομία, η εργασία, η παιδεία και η υγεία.
«Αυτή είναι η προσέγγιση που καθοδηγεί όλες μας τις Πολιτικές και Μεταρρυθμίσεις για μια Κύπρο πιο σύγχρονη και πιο ισχυρή. Μαζί, συνεχίζουμε να αλλάζουμε την Κύπρο μας προσφέροντας ασφάλεια σε όλους τους τομείς», καταλήγει.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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