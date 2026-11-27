Μιλώντας την Πέμπτη (26/11) στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Νίκος Κέττηρος, ανέφερε ότι ο υπουργός, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό και επιστρέφει τη Δευτέρα, επικοινώνησε μαζί του και εξέφρασε την επιθυμία να παραστεί στη συνεδρία για να απαντήσει στα ερωτήματα των βουλευτών.

Όπως διευκρίνισε, η Επιτροπή θα εξετάσει κανονικά τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξής της την Τρίτη, με τη συζήτηση για την υπόθεση Αϊκούτ να αρχίζει μετά τις 11 το πρωί.

Στο επίκεντρο οι γραπτές δεσμεύσεις του Ισραήλ

Ο κ. Κέττηρος υπενθύμισε ότι κατά τη συζήτηση του θέματος τον περασμένο Φεβρουάριο είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις στην Επιτροπή περί ύπαρξης έγγραφης δέσμευσης από την κυβέρνηση του Ισραήλ ότι ο Αϊκούτ δεν θα αφηνόταν ελεύθερος.

Μετά την αποφυλάκιση του καταδικασθέντος για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών επιχειρηματία, η Επιτροπή ζητά να ενημερωθεί για το ακριβές περιεχόμενο της συγκεκριμένης δέσμευσης.

Συνεχίζονται οι εργασίες στα κατεχόμενα

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων εξέφρασε έντονη ανησυχία για τα μηνύματα που εκπέμπει η αποφυλάκιση Αϊκούτ προς άλλους σφετεριστές ελληνοκυπριακών περιουσιών, υποστηρίζοντας ότι οι χειρισμοί της ισραηλινής πλευράς εξευτέλισαν την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παράλληλα, έκανε λόγο για αίσθημα προδοσίας των εκτοπισμένων, οι οποίοι αφιέρωσαν πολλές ώρες σε αστυνομικούς σταθμούς και δικαστήρια, δίνοντας καταθέσεις για την καταδίκη του επιχειρηματία.

Όπως επισήμανε, η σύλληψη και η καταδίκη του Αϊκούτ, όπως και προηγούμενες καταδίκες σφετεριστών, είχαν προκαλέσει μούδιασμα στην παράνομη εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τη μεταφορά του στο Ισραήλ οι εργασίες φαίνεται να συνεχίζονται, ακόμη και από εταιρείες συμφερόντων του ίδιου του Αϊκούτ.

Ζητά και τις ιατρικές γνωματεύσεις

Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής συζήτησης αναμένεται να βρεθούν και οι λόγοι υγείας που επικαλέστηκαν οι ισραηλινές Αρχές για την πρόωρη αποφυλάκιση του Αϊκούτ.

Ο κ. Κέττηρος ανέφερε ότι θα ζητηθεί να διευκρινιστεί κατά πόσο υπάρχουν ιατρικές γνωματεύσεις που πιστοποιούν την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του επιχειρηματία.

«Δεν είμαι απάνθρωπος, ούτε θέλουμε να συμπεριφερθούμε με αυτόν τον τρόπο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, την ανάγκη να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Ο ίδιος έθεσε επίσης υπό αμφισβήτηση τη θέση ότι ο Αϊκούτ θα αποφυλακιζόταν ούτως ή άλλως εάν παρέμενε στην Κύπρο, ενώ έκανε λόγο για άσκηση πίεσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία χαρακτήρισε εκβιασμό.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε ανακοίνωσή του στις 22 Νοεμβρίου, υποστήριξε ότι ο Αϊκούτ θα αποφυλακιζόταν εντός του 2026 ακόμη και εάν παρέμενε στις Κεντρικές Φυλακές και ότι η αποφυλάκισή του δεν αναιρεί την καταδικαστική απόφαση της κυπριακής Δικαιοσύνης.