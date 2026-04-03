Προεκλογικό σάλτο στο κενό από πλευράς ΔΗΣΥ – Ανεβαίνουν οι τόνοι για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

Η χθεσινή παρέμβαση του Δημοκρατικού Συναγερμού για το ζήτημα των αποκαλύψεων του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, ανέβασε τους τόνους της πολιτικής και κυρίως κομματικής αντιπαράθεσης για το εύρος αυτών των αποκαλύψεων. Στην ουσία, ο ΔΗΣΥ έκανε την αρχή μιας πολύ έντονης κόντρας η οποία με ξεκάθαρο τρόπο ενσωματώνεται σε λογικές των αναγκών των παρατάξεων, ενόψει βουλευτικών.

Το κόμμα επιχείρησε να αλλάξει την ουσία των συζητήσεων που έχουν σχέση με την ανάγκη αξιόπιστης και ανεξάρτητης διερεύνησης από όποιες αρμόδιες αρχές είναι σε θέση να παράξουν ένα τέτοιο έργο. Ο ΔΗΣΥ, μερικά εικοσιτετράωρα μετά τις καταγγελίες, παρουσιάζεται ενοχλημένος για το περιεχόμενο των αποκαλύψεων κυρίως για τις αναφορές περί της ύπαρξης «αδελφότητας» η οποία «λυμαινόταν» ή και «λυμαίνεται» το δικαστικό και πολιτικό σύστημα. Με την παρέμβαση του ο ΔΗΣΥ, δείχνει να αδιαφορεί για την ουσία των όσων έχουν καταγγελθεί, κρίνοντας απριόρι ότι, ούτε λίγο ούτε πολύ, οι αποκαλύψεις αποτελούν μια συνομωσία την οποία εξυφαίνει το ΑΚΕΛ με δύο άλλες νεοφερμένες παρατάξεις, οι οποίες επιδιώκουν να εισέλθουν στη Βουλή, το ΑΛΜΑ και το Volt. Αυτή η απουσία ενιαίας λογικής στο κόμμα για σοβαρά ζητήματα, επουδενί βοηθά την παράταξη από το να στείλει το μήνυμα πως αν και ουδείς είναι ένοχος πριν αποδειχθεί κάτι, εντούτοις θα πρέπει οι έρευνες να διεξαχθούν με πλήρη αντικειμενικότητα και σοβαρότητα.

Αν και η προεκλογική περίοδος προσφέρεται για ορισμένες υπερβολές, τις οποίες προφανώς τα κόμματα δεν μπορούν να αποφύγουν, ωστόσο η προσπάθεια του ΔΗΣΥ να κλείσει ακόμη μια φορά το μάτι σε ένα κομμάτι του χώρου του, που οδεύει πιο ακροδεξιά, στην ουσία αφαιρεί το ίδιο το φιλελεύθερο περιεχόμενο, το οποίο χαρακτηρίζει ως τώρα τη δράση του.

Σάλτο στο κενό

Στην παρέμβασή του ο ΔΗΣΥ, ενώ κάνει αναφορά για διερεύνηση των καταγγελιών, δηλαδή το αυτονόητο, επιχειρεί με ένα σάλτο στο κενό να αντικαταστήσει την πιθανή ύπαρξη «αδελφότητας», με μια άλλη, την οποία αποτελούν κάποιοι άλλοι. «Αδελφότητα» στην Κύπρο όντως υπάρχει. Και αποτελείται από ΑΚΕΛ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, το ΑΛΜΑ και το Volt. Η οποία «αδελφότητα» πρέπει να σταματήσει να παίζει το επικίνδυνο παιγνίδι της σπίλωσης ανθρώπων και θεσμών που οδηγεί σε μια κοινωνία λασπολογίας, μηδενισμού και ισοπέδωσης, επιδιώκοντας συστηματικά να προκαλέσουν χάος και αποσταθεροποίηση της χώρας».

Ταυτόχρονα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός ενώ σημειώνει την ανάγκη έρευνας για όσα έχουν καταγγελθεί, εντούτοις εκ προοιμίου υποστηρίζει ότι κατά την εκτίμησή του υπάρχει ένα πελώριο ζήτημα. «Κατηγορίες, ισχυρισμοί και τοποθετήσεις που παραμένουν να αιωρούνται και δεν κατατίθενται στις Αρχές, μετατρέπονται σε λασπολογία και φαιδρότητες για πολιτική / προεκλογική ή άλλη εκμετάλλευση. Ειδικά από όσους δηλώνουν ότι γνωρίζουν εδώ και χρόνια, αλλά δημοσιοποιούν δύο μήνες πριν τις εκλογές. Ιδιοτέλεια και διαφάνεια δεν συμβαδίζουν» σημειώνει ο ΔΗΣΥ. Στην ουσία αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι, δεν είναι τυχαίο που εμφανίστηκαν οι καταγγελίες λίγο πριν τις εκλογές. Αυτή και μόνο η αποστροφή του ΔΗΣΥ αναιρεί τη διάθεση του συντάκτη της κομματικής ανακοίνωσης όπως όλα διερευνηθούν, αν και οι καταγγελίες «δημοσιοποιούνται δύο μήνες πριν τις εκλογές».

«Πανικοβάλλεστε»

Στην παρέμβαση του ΔΗΣΥ αντέδρασε, ως ήταν αναμενόμενο, το ΑΚΕΛ, το οποίο περιορίστηκε να σημειώσει ότι το περιεχόμενο της αντίδρασης του ΔΗΣΥ εμπεριέχει στοιχεία πανικού. «Γιατί πανικοβάλλεται ο ΔΗΣΥ;» διαπορεί το ΑΚΕΛ. Το κόμμα πάντως επιμένει στη θέση του για πλήρη διερεύνηση όλων των καταγγελιών, ενώ επαναφέρει στο προσκήνιο, με επιστολή του Γενικού Γραμματέα του κόμματος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την πολύκροτη υπόθεση του κατασκοπευτικού «μαύρου βαν», ζητώντας εκ νέου άνοιγμα του φακέλου.

«Κατήφορος...»

Από την πλευρά του, το Volt σημειώνει στη δική του αντίδραση, πως δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον «κατήφορο της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, η οποία μάλλον ακόμα είναι φερέφωνο πρώην, και δεν θα συμμετάσχει σε λογικές πόλωσης, αλλά ούτε και σε κατασκευασμένες αντιπαραθέσεις» Όπως σημειώνει ο ΔΗΣΥ, «επιλέγει για ακόμη μια φορά, την εύκολη οδό της κομματικής αντιπαράθεσης, αντί της ουσίας». Σε ένα ζήτημα που αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου, η κοινωνία δεν ζητά χαρακτηρισμούς ούτε πολιτικά παιχνίδια. Ζητά απαντήσεις. Αντί για απαντήσεις, βλέπουμε επιθέσεις, συμψηφισμούς και προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης». Το ερώτημα του κόμματος όμως είναι ένα και, όπως λέει, παραμένει αναπάντητο: «Θα διερευνηθούν ή όχι οι σοβαροί ισχυρισμοί που έχουν τεθεί;».

Και το ΑΛΜΑ

Στον ΔΗΣΥ απάντησε με σκληρό τρόπο και το ΑΛΜΑ, τονίζοντας πως «αν υπήρχε Αδελφότητα Διεφθαρμένων - κάτι σαν Fraternitas Corruptorum - την προεδρία θα διεκδικούσε επαξίως η ηγεσία του». Ο ΔΗΣΥ, αναφέρει το ΑΛΜΑ, «κυβέρνησε τη χώρα για δέκα χρόνια και εξακολουθεί να την κυβερνά ο πολιτικός του απόγονος, προσθέτοντας πως «επί των ημερών του συστήματος εξουσίας ΔΗΣΥ, η Κύπρος βυθίστηκε ακόμη πιο πολύ στο βούρκο της διαφθοράς». Τέλος, το ΑΛΜΑ σημειώνει πως «η χώρα δεν βυθίζεται σήμερα στο βούρκο, μετά τις καταγγελίες Δρουσιώτη, αλλά είναι ήδη εδώ και αρκετά χρόνια και ότι οι πρόσφατες καταγγελίες «προσθέτουν μια ακόμη μουτζούρα στον πίνακα της διαφθοράς, που τόσο επιμελώς φιλοτέχνησε το σύστημα εξουσίας του ΔΗΣΥ».