Ονούφριος Κουλλά για βίντεο: «Οργανωμένη διαπλοκή και διαφθορά στο Προεδρικό, να παρέμβουν άμεσα οι Αρχές»

Με οξύ πολιτικό μήνυμα, ο Εκπρόσωπος Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού και βουλευτής, Ονούφριος Κουλλά, κατήγγειλε «οργανωμένη διαπλοκή και διαφθορά στο Προεδρικό», μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο το οποίο έχει προκαλέσει ευρεία πολιτική συζήτηση. Σε ανάρτησή του στο Facebook ο κ. Κουλλάς τόνισε ότι οι «εξηγήσεις» που ακούει είναι «άλλα λόγια Θκιέ παπά» και κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν άμεσα για πλήρη έρευνα.

Το επίμαχο βίντεο, αγνώστου προέλευσης, αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, την περασμένη Πέμπτη και παρουσιάζει πλάνα από κρυφές κάμερες στα οποία φερόμενοι επενδυτές συνομιλούν με πολιτικά και επιχειρηματικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο πρώην υπουργός Ενέργειας, ο διευθύνων σύμβουλος μεγάλου ομίλου και ο διευθυντής του Προεδρικού Γραφείου, για φερόμενες πρακτικές χρηματικών «δωρεών» με αντίτιμο πιθανή πρόσβαση και εύνοια από το Προεδρικό Μέγαρο.

Στις συζητήσεις του βίντεο γίνεται αναφορά και στο Ταμείο Κοινωνικής Στήριξης της Πρώτης Κυρίας και σε χρηματοδοτήσεις που, σύμφωνα με το υλικό, θα μπορούσαν να υπερβαίνουν τα όρια για προεκλογικές δαπάνες.

Η κυβέρνηση, μέσω του Προέδρου της Δημοκρατίας, απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρατυπία, περιγράφοντας την κατάσταση ως “business as usual” και καλώντας όποιον διαθέτει αποδείξεις να τις προσκομίσει. Παράλληλα, οι νομικές και αστυνομικές υπηρεσίες επικεντρώνουν τις έρευνές τους στην προέλευση του βίντεο, εξετάζοντας ακόμα και ενδεχόμενο «υβριδικών ενεργειών» από ξένους παράγοντες -καθώς η δημοσιοποίησή του συνέπεσε με την ανάληψη από την Κύπρο της Προεδρίας της ΕΕ.

Η Αστυνομία έχει χαρακτηρίσει την έρευνα σε αρχικό στάδιο και επισημαίνει ότι είναι ακόμη νωρίς για να αξιολογηθεί η γνησιότητα ή η προέλευση του υλικού, ενώ εξετάζονται όλα τα πιθανά αδικήματα που ενδέχεται να προκύψουν από αυτό.

Το βίντεο αποτελεί αντικείμενο αυξημένου ενδιαφέροντος, καθώς εμφανίζει συνομιλίες που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για διαδικασίες επενδύσεων στο κράτος, πρακτικές ανταλλαγής χρημάτων με πρόσβαση και πιθανούς τρόπους υπέρβασης νομικών ορίων σε χρηματοδοτήσεις, κάτι που έχει πυροδοτήσει και τις πολιτικές αντιδράσεις.

Σε τηλεγραφήματα του εξωτερικού τα οποία αναφέρουν το θέμα, όπως το Politico, περιγράφεται ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική θύελλα και αντιδράσεις από κόμματα που ζητούν απαντήσεις και εξηγήσεις για τις καταγγελίες που περιέχονται στο οπτικό υλικό.

Η στάση του ΔΗΣΥ και παρόμοιων πολιτικών σχημάτων καταδεικνύει την ένταση που έχει λάβει η υπόθεση, με τις εκκλήσεις για πλήρη και άμεση διερεύνηση να εντείνονται όσο παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο και την προέλευση του βίντεο.

Διαβάστε επίσης