Ο πολιτικός ετσιθελικός «παραλογισμός» της ΥΠΑΝ καταργεί το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης

Η κ. Αθηνά Μιχαηλίδου, ΥΠΑΝ, απειλεί τους εκπαιδευτικούς και ειδικά της Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΟΕΔ) ότι, θα ήταν παρανομία να μην εφαρμοστεί η διαμορφωτική αξιολόγηση από το σχολικό έτος 2026-2027, με όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται το γεγονός αυτό.

Σχετικά, με την πιο πάνω «διαταγή» και ευθεία απειλή για τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς, που κάθε μέρα καταθέτουν ψυχή στα σχολεία, παραθέτω τα πιο κάτω από τις ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ όπως αυτές αναφέρονται στην ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΜΕΡΟΣ Ι – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ – Αρ. 5989, Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025, 2559:

Συνοπτικός Τίτλος:

1. Οι παρόντες κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2025.

ΜΕΡΟΣ Ι:

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ερμηνεία:

2.-1(1) ……. «διαμορφωτική αξιολόγηση» σημαίνει την αξιολόγηση που αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. …… «Επιθεωρητής – Σύμβουλος» σημαίνει τον επιθεωρητή που στο πλαίσιο των καθηκόντων του, όπως αυτά προβλέπονται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας αναλαμβάνει μεταξύ άλλων τα καθήκοντα διαμορφωτικής αξιολόγησης εποπτεύοντας του εκπαιδευτικούς και το εκπαιδευτικό έργο. …….. .

Είναι ολοφάνερο ότι σήμερα τα όσα προβλέπει ο νέος νόμος δεν πληρούνται στην πραγματική νομική τους πρόνοια. Σε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό κράτος δεν μπορεί νόμος, που άπτεται του ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ να εφαρμόζεται «ala carte», γιατί έτσι γουστάρει η κ. Υπουργός. Συνεπώς, είναι η ίδια η κ. Αθηνά Μιχαηλίδου, ΥΠΑΝ, που παρανομεί, υποσκάπτει και ευτελίζει τον εν λόγω πρόσφατα ψηφισμένο νόμο. Αν εμμείνει η κ. ΥΠΑΝ στη θέση αυτή, τότε διαπράττει Νομοθετική Εκτροπή και ο ΠτΔ πρέπει να ζητήσει την άμεση παραίτησή της. Αν θέλει φυσικά και ο ίδιος να ισχυρίζεται ότι πραγματικά είμαστε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό κράτος στο οποίο οι νόμοι εφαρμόζονται στην ολότητά τους κατά γράμμα και πνεύμα και όχι επιλεκτικά και με εφευρήματα, τακτικισμούς, και αυθαίρετες ερμηνείες αλλά και με παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Δεν πρέπει ο ΠτΔ να παρασυρθεί και να εκτεθεί από την κ. ΥΠΑΝ, η οποία ερμηνεύει τους νόμους κατά το δοκούν. Έπρεπε να είναι έτοιμη να εφαρμόσει τον σχετικό νόμο στην ολότητα του, έπρεπε να έχει έτοιμους επιμορφωμένους Επιθεωρητές – Συμβούλους, πράγμα το οποίο δεν έπραξε και προβαίνει σε περίεργες ερμηνείες του εν λόγω νόμου.

Ο ΠτΔ όμως πρέπει να είναι ο θεματοφύλακας των νόμων. Και το ερώτημα, που προκύπτει αβίαστα είναι: ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας -μετά και από αυτό το άρθρο μου- θα αποδεχθεί συνέργεια σε αυτή τη Νομοθετική Εκτροπή; Η επιλογή είναι αποκλειστικά δική του!