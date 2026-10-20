Ένα απόγευμα στον Ακάμα

Στον Ακάμα βρέχει. Βρέχονται τα μελένια σύκα. Έρχεται ένας χωρικός με γεμάτες τις κάσες του. Και μοιράζει δωρεάν μούσμουλα σε όλους. Αδρά ώριμα μούσμουλα. Είναι περισσότερα τα καλά αυτού του νησιού από τα κακά του; Μακάρι να ήταν έτσι. Όμως, θέλω να πιστεύω ότι οι καλοί είναι πολύ περισσότεροι από τους κακούς. Μήπως μπορεί να υπάρξει πιο θαυμάσια εικόνα από το να αγκαλιάζονται μεταξύ τους κάποιοι που έριξαν σφαίρες ο ένας στον άλλον;

Ξαφνικά, με ξυπνούν από αυτά τα γλυκά όνειρα οι ειδήσεις που διάβασα. Αχ Γκουτέρες αχ…Ήταν η ώρα τώρα γι’ αυτά τα λόγια; Πάντα αγαπάς το γκρίζο χρώμα και λες πράγματα προσπαθώντας να μην πικράνεις καμία πλευρά. Και πώς έγινε τώρα να χάσεις αυτή την αμεροληψία σου; Επηρεάστηκες πολύ από την επιστολή του Τουφάν; Ναι, η ελληνοκυπριακή πλευρά εμποδίζει τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες των Τουρκοκυπρίων διεθνώς. Και γνωρίζεις πολύ καλά τον λόγο γι’ αυτό και εσύ, όπως τον γνωρίζουμε και εμείς. Απ’ αυτό δέχονται πλήγμα τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης; Δεν δέχονται πλήγμα τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης από τις 659 παραβιάσεις του εναέριου και του θαλάσσιου χώρου της Κύπρου εκ μέρους της Τουρκίας κατά τους μήνες Ιούλιο και Ιούνιο; Και επιπλέον, αυτές οι παραβιάσεις αναφέρθηκαν και σε εσένα στα Ηνωμένα Έθνη. Δεν τις διάβασες; Ή πάλι η σύλληψη των Ελληνοκυπρίων που ήρθαν να δουν τα χώματά τους. Μήπως δεν προέρχεται και απ’ αυτό ένα πλήγμα;

Ήπιαν ζιβανία στην Πύλα. Στην υγειά ποιου πράγματος; Δύο σημαίες στην πλατεία της Πύλας. Η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και η σημαία της ΤΔΒΚ. Στην υγειά ποιου πράγματος σηκώθηκαν τα ποτήρια με τη ζιβανία; Στην υγεία της ανακήρυξης δύο ίσων κυρίαρχων κρατών; Πρέπει να ρωτήσω και γι’ αυτό τον Νίκο, ο οποίος θα πάει απρόσκλητος στη σύνοδο για το κλίμα στην Τουρκία;

Ακάμας. Μια παραδεισένια γωνιά. Αγαπημένη μου πατρίδα. Δεν ξέρω πώς πρέπει να σωθείς από τα χέρια αυτών των δαιμόνων…