Έρχιουρμαν: Η μισή αλήθεια για το περιουσιακό

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης έχει δίκιο όταν επισημαίνει ότι η Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας συστάθηκε από την τουρκοκυπριακή πλευρά, κατόπιν αποφάσεων του ΕΔΑΔ, και ότι αναγνωρίστηκε ως αποτελεσματικό εσωτερικό ένδικο μέσο. Αποσιωπά, ωστόσο, ότι η αναγνώριση αυτή δεν νομιμοποιεί την οικοδομική ανάπτυξη σε περιουσίες Ελληνοκυπρίων χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Ούτε συνεπάγεται αναγνώριση του τ/κ υποτελούς στην Τουρκία κρατιδίου.

Ακόμη σημαντικότερο, παραλείπει ότι το ίδιο δικαστήριο, με απόφαση του Ιουνίου 2025, διαπίστωσε σοβαρές αδυναμίες στη λειτουργία της Επιτροπής, ιδιαίτερα ως προς τις καθυστερήσεις στην εξέταση περιουσιακών αξιώσεων.

Παραπλανητικός είναι και ο ισχυρισμός ότι οι Τουρκοκύπριοι ιδιοκτήτες δεν διαθέτουν μέσα διεκδίκησης των περιουσιών τους στις ελεύθερες περιοχές. Μπορεί να μην υπάρχει αντίστοιχη ειδική επιτροπή, υπάρχουν όμως δικαστικές διαδικασίες, δυνατότητες ανάκτησης περιουσιών και καταγεγραμμένες περιπτώσεις αποζημιώσεων. Η υπόθεση Sofi κατά Κύπρου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Το ουσιώδες, όμως, βρίσκεται αλλού. Ο Έρχιουρμαν ρωτήθηκε γιατί συνεχίζονται οι οικοδομικές αναπτύξεις σε ελληνοκυπριακή γη, εφόσον επιδιώκεται συμφωνημένη λύση. Αντί να απαντήσει, μετέφερε τη συζήτηση στις ποινικές διώξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών.

Πρόκειται για ουσιαστική υπεκφυγή. Η δυνατότητα αποζημίωσης ενός ιδιοκτήτη δεν αποτελεί άδεια εκμετάλλευσης της περιουσίας του. Και η διαρκής δημιουργία τετελεσμένων δυσχεραίνει ακριβώς τη συνολική διευθέτηση που ο ίδιος διακηρύσσει ότι επιδιώκει.

Εάν ο κ. Έρχιουρμαν θέλει πραγματικά μια διαδικασία με αποτέλεσμα, οφείλει να εξηγήσει πώς συμβιβάζεται η επιδίωξη λύσης με τη συνεχιζόμενη μεταβολή του ιδιοκτησιακού και πολεοδομικού καθεστώτος στα κατεχόμενα.

Διότι η αξιοπιστία μιας πολιτικής ηγεσίας δεν κρίνεται μόνο από όσα δηλώνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και από όσα επιτρέπει να συμβαίνουν επί του εδάφους. Το ίδιο ισχύει, βέβαια, και στην περίπτωση του κ. Χριστοδουλίδη όταν μασά τα λόγια του όταν η συζήτηση στρέφεται γύρω από τα θέματα πολιτικής ισότητας των Τουρκοκυπρίων.