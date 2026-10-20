Μια επέτειος και μια βαριά κατάρα για την ανθρωπότητα

Συγκλονιστική η ταινία. Θέμα: ένας αμερικανός ψυχίατρος αποστέλλεται στη Γερμανία για να δοκιμάσει να ψυχαναλύσει τους ναζί δολοφόνους που συνελήφθησαν από τους συμμάχους. Τι ήταν αυτό που είχαν μέσα τους; Πώς έγιναν τέρατα; Πώς στο υπόγειο είχαν κρατούμενους μελλοθάνατους, ενώ οι ίδιοι από πάνω χόρευαν βάλς κι άλλες κλασικές μουσικές. Με σαμπάνιες, με ερωμένες κι άλλα αριστοκρατικά τερτίπια.

Οι σύμμαχοι συνέλαβαν πολλούς, αλλά ένας παραδόθηκε μόνος του…Ο Χένρικ Γκέριγκγ δεύτερος τη τάξη μετά τον Χίτλερ. Παραδόθηκε και ζήτησε μάλιστα να του κουβαλήσουν τις αποσκευές του! Η έπαρση και ο κυνισμός του στα ύψη…Είναι ο πρώτος συλληφθείς που αναλαμβάνει να γνωρίσει και να συναντήσει ο αμερικανός ψυχίατρος. Πάει με σχέδιο και τακτική…Του κάνει τον φίλο κι αυτό πιάνει, όταν ο Γκεριγκ του μιλά κάποια στιγμή στα αγγλικά.

«Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο μας ταπεινώσατε, μας εξευτελίσατε, πεινάσαμε και σας μισήσαμε. Ήταν θέμα χρόνου μετά από 20 χρόνια να επανεξοπλιστούμε και να σας πολεμήσουμε…είπε με απέχθεια.

Ο αμερικανός ψυχίατρος, δεν σοκάρεται και συνεχίζει την επίθεση…φιλίας. Ο Γκέριγκ δείχνει να κλονίζεται. Βάζει τον αμερικανό να πάρει επιστολές στη γυναίκα και την κόρη του. Εν τω μεταξύ πλησιάζει η μέρα της δίκης. Αγέρωχος ο υπαρχηγός του Χίτλερ, παρολίγο να κερδίσει τη μάχη από το έδρανο, όταν ο Βρετανός δικαστής του δείχνει τα βίντεο με τις βαρβαρότητες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης με τις χούφτες των εκσκαφέων να μαζεύουν τόνους τα πτώματα των Εβραίων. Σε όλες τις εκκαθαρίσεις για την ΤΕΛΙΚΗ ΛΥΣΗ ο Γκέριγκ παραδέχεται ότι ήταν παρά τον Φύρερ υπαρχηγός. Άρα ήξερε! Σωστό ράκος σέρνεται στο κελί του μετά που άκουσε τη θανατική ποινή. Ξεφωνίζει ένα ψοφισμένο, «χάιλ Χίτλερ» και κάθεται στο κελί. Παίρνει από ένα κρυφό τσεπάκι, το υγρό κυάνιο και αυτοκτονεί. Δεν δίνει την ικανοποίηση στους Συμμάχους να τον κρεμάσουν…Όλοι οι άλλοι εκτελούνται στην αγχόνη μπροστά σε ακροατήριο. Συγκράτησα εκτός από τα συγκλονιστικά πλάνα με τους σπουδαίους ηθοποιούς μια φράση του Γκέριγκ στον Αμερικανό ψυχίατρο που του λέει: «Οι σύμμαχοι δεν θα επιτρέψουν να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Σκοτώσατε 6 εκατομμύρια εβραίους. Για τη διαφορά τάχα του αίματος».

Ο Γκέριγκ σχεδόν μειδιώντας, του επαναλαμβάνει δυο φορές σιγανά: «Οι σύμμαχοι σου, δεν είναι πάντα με το μέρος σου…»