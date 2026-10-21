Τι μπορώ να γράψω σε αυτή την στήλη αυτό το δυσάρεστο βράδυ, αφότου είδα πώς τα παιδιά τρέχουν ποδοπατώντας το ένα το άλλο προς τα τρόφιμα που ήρθαν για βοήθεια στη Γάζα; Για ποιο πράγμα να μιλήσω; Για το γεγονός ότι ο Τουφάν σηκώθηκε να χορέψει στην Πύλα και γιατί δεν σηκώθηκε Χριστοδουλίδης; Τι είπες αγαπητή Μαρκουλλή; Φοβήθηκε το ΕΛΑΜ; Για τον Θεό Μαρκουλλή, αν ο Τουφάν δεν φοβήθηκε τον Έρντογαν και χόρεψε, γιατί να φοβηθεί ο Νίκος το ΕΛΑΜ; Διερωτήθηκες ποιος είναι ο πιο εξαρτημένος; Τότε κοίτα την υποτελή διοίκηση που έχει ανώτερη διοίκηση! Δεν πιστεύω και ότι πήγε στην Πύλα χωρίς να πάρει έγκριση από τον Ταγγίπ Έρντογαν! Είναι και αυτή μια επαρχιακή είδηση που μυρίζει κουτσομπολιό. Αυτός χόρεψε και ο άλλος δεν χόρεψε, λέει. Μήπως αυτή η είδηση είναι πιο σημαντική από τον αποκεφαλισμό δύο εραστών στη Σαουδική Αραβία; Ένα ζευγάρι που πήγε στην Ούμρε φιλήθηκε, λέει, σε ένα τζαμί εκεί. Ένας Πακιστανός που το είδε αυτό, τοyς φωτογράφισε και έστειλε τις φωτογραφίες στους αξιωματούχους της Σαουδικής Αραβίας. Κόψτε τους το κεφάλι, είπαν. Έκοψαν τα κεφάλια του ζεύγους από το Μπαγκλαντές. Ο κόσμος δεν θα απαλλαχτεί ποτέ από αυτά τα κακά; Το να ζει κανείς είναι δύσκολη τέχνη!

Αρχίζοντας την ομιλία μου σε μια αίθουσα γεμάτη με πλήθος κόσμου, είπα ότι «μανιακοί διοικούν τον κόσμο». Ο Τραμπ είναι μανιακός. Ο Πούτιν τρελός. Ο Έρντογαν σαδιστής. Ο Νεντανιάχου κατά συρροή δολοφόνος. Και εμείς καθίσαμε σε αυτό τον κόσμο των μανιακών και μιλάμε για τη λύση και την ειρήνη σε αυτό το νησί. Ρωτάω τους ακροατές μου. Έφτιαξαν αεροπορική βάση στο Λευκόνοικο. Γυροφέρνουν πάνω από το κεφάλι μας επανδρωμένα και μη επανδρωμένα αεροπλάνα. Και έστω και ένα κόμμα μας και έστω και μία οργάνωσή μας δεν αντιτάχθηκε σε αυτό. Κανένας δεν έφερε ένσταση στην εγκατάσταση των F-16 στην Τύμπου. Μήπως υπήρξε κάποιο κόμμα, κάποια οργάνωση που αντιτάχθηκε στη σύλληψη των Ελληνοκυπρίων που ήρθαν να δουν τα εδάφη τους; Δεν υπήρξε. Ρωτώ τα μέλη του δικοινοτικού συνδέσμου. «Που είναι οι μάζες τους οποίους αποκαλείτε φιλειρηνιστές; Δείξτε μου τες. Να πάω να τους βρω και να τους αγκαλιάσω». Ακόμα μιλούν για ευκαιρίες που χάθηκαν με το Σχέδιο Ανάν και το Κραν Μοντανά. Άρα δεν γνώρισαν καθόλου την Τουρκία. Ακόμα δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι ουδέποτε ήταν υπέρ της λύσης εδώ και 52 χρόνια. Σε τι πρέπει να αναφερθώ για να γίνει κατανοητό; Δεν έδωσαν χώρο για έναν τάφο στον Σπύρο Χατζηγρηγορίου για να θαφτεί στο χωριό του τον Γερόλακκο. Θεώρησαν πολύ ακόμα και χώρο για έναν τάφο για κάποιον άνθρωπο που άφησε του κόσμου την περιουσία στον Γερόλακκο. Γιατί λέει; Επειδή θεωρείται και αυτή εδαφική παραχώρηση, λέει! Υπάρχουν κάποιοι που μου λένε «είσαι πολύ απαισιόδοξος»! Όμως, δεν είμαι εγώ που έκανα τρίτο κόμμα το ΕΛΑΜ, αυτά τα μυαλά είναι. Και το ΕΛΑΜ θα γίνει και δεύτερο και πρώτο κόμμα, χάρη σε εκείνους που προτιμούν να ζουν με συνθήματα και στολισμένες κουβέντες για ειρήνη, αντί να αντικρύζουν τις πραγματικότητες!

Επιπλέον. Έχετε κολλήσει στην ιδέα ότι οι φασίστες των δύο πλευρών τρέφουν ο ένας τον άλλον. Οι φασίστες του βορρά τρέφονται περισσότερο από τους ειρηνιστές του νότου, και οι φασίστες του νότου από τους ειρηνιστές του βορρά. Σκεφτείτε το λίγο αυτό το δυσάρεστο βράδυ. Έχω άδικο; Αθώοι αγαπημένοι μου συμπατριώτες, επαρχιώτες στην καρδιά…