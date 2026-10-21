Το μπάχαλο μού έδωσαν ευρωπαϊκό!..

Πήγα να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο και απόρησα γιατί όλος ο...κόσμος δεν είναι στους δρόμους. Αν προσέξατε, δεν καίνε βενζινάδικα! Κάτσε καλά...Όσο κι αν ακριβήνει, μας είναι απαραίτητη. Φτιάχνουμε και μολότοφ!

Την στιγμή που τα γράφω αυτά σκέφτομαι πως κάτι κινείται στην Αθήνα...Μα η Αθήνα να λείπει από αυτό το μπάχαλο. Διότι περί μπάχαλου πρόκειται... Ο Δ. Καμπουράκης στο LIBERAL.GR αυτοσαρκάζεται κυνικά και προς εαυτόν και προς όλους τους άλλους. Γράφει: Μιας λοιπόν και εξεγέρθηκαν οι Γάλλοι, είναι υποχρεωτικό να εξεγερθούμε κι εμείς. Τι είμαστε δηλαδή εμείς; Μούλικα; Κι αφού οι Ισπανοί έστησαν αντίσκηνα στις πλατείες τους, υπάρχει αναπόδραστη η ανάγκη να γεμίσουμε τσαντίρια και τις δικές μας. Αμ στο Μιλάνο; Πώς γίνεται εκεί να λεηλατούν μαγαζιά την πλατεία Ντουόμο, και τα δικά μας στην Ερμού ή τη Σταδίου να κορδώνονται αλώβητα περιμένοντας πελάτες; Καλά, η Αλβανία μας έχει κυριολεκτικά ρίξει στ’ αυτιά κι είναι ντροπή μας. Εκεί έχουν κάψει ίσα με δέκα δημόσιες υπηρεσίες, ενώ εδώ δεν έχει ανάψει ούτε αναπτήρας Bic σε κρατικό κτίριο. Αίσχος. Οπότε move your greek asses και εξεγερθείτε τώρα. Άιντε παλιορεμάλια του καναπέ. Σηκωθείτε και κάντε επιτέλους την επανάσταση.... Στο κάτω-κάτω, όλα τα εισάγουμε. Και πετρέλαια, και όπλα, και αυτοκίνητα, και κινητά, και ρούχα, και λεμόνια, και πιπεριές. Οπότε πού βλέπετε το κακό να εισάγουμε και τις εξεγέρσεις μας; Διότι αν πάμε να φτιάξουμε δικιά μας επανάσταση, θα καταλήξει σαν το ελληνικό αυτοκίνητο. Από την δεκαετία του ’60 το σχεδιάζουμε και το βάζουμε στη γραμμή παραγωγής, αλλά στους δρόμους μας δεν το είδαμε. Μούφα οι μάστορες και οι επαναστάτες μας.

Οπότε στήστε σκηνές σήμερα στο Σύνταγμα (κάλεσμα φοιτητικών συλλόγων), κάντε πανεκπαιδευτικό αύριο στην ίδια πλατεία (κάλεσμα ΔΟΕ, ΟΛΜΕ), δεν μπορεί του κερατά, κάτι θα γίνει, θα εδραιωθεί η εισαγόμενη εξέγερση. Θα βοηθήσουν και οι μπάχαλοι, που πρώτα θα τα κάνουν μαντάρα για να ‘χουν εικόνες εξέγερσης οι τηλεοράσεις κι ύστερα (όταν σπάσουν τα μαγαζιά) οι διοργανωτές θα τους πουν προβοκάτορες της ασφάλειας, οπότε όλα θα κλείσουν όπως πρέπει. Άντε παιδιά μας εσείς εξεγερμένα, αν υπάρχει ακόμα κανένας ανθρωπάκος που δεν έχει φοβηθεί από την διεθνή και ευρωπαϊκή αναταραχή, φροντίστε να τον τρομοκρατήσετε. Κάντε δώρα στον Μητσοτάκη…