Σαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας παγκύπρια: 247 καταγγελίες, μία σύλληψη και επτά οχήματα υπό κράτηση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, στόχος των επιχειρήσεων ήταν η πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, η διασφάλιση της δημόσιας τάξης και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων συνελήφθη ένα πρόσωπο για αδικήματα που περιλαμβάνουν την παράνομη κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων και την παράνομη κατοχή περιουσίας.

Παράλληλα, τα μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν για έλεγχο συνολικά 441 οχήματα, ενώ ελέγχθηκαν 552 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν επίσης σε 35 υποστατικά, στο πλαίσιο των προσπαθειών αντιμετώπισης φαινομένων παραβατικότητας, χωρίς ωστόσο να προκύψουν καταγγελίες. Ιδιαίτερα αυξημένος ήταν ο αριθμός των τροχαίων καταγγελιών, οι οποίες ανήλθαν σε 247 για διάφορες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Από αυτές, οι 43 αφορούσαν υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας.

Επιπλέον, προέκυψαν δέκα διερευνώμενες υποθέσεις τροχαίων παραβάσεων, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν επτά οχήματα. Στο μικροσκόπιο των ελέγχων βρέθηκε και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ή ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 94 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν έξι καταγγελίες. Την ίδια ώρα, από τους έξι προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτέστ που πραγματοποιήθηκαν, οι τρεις είχαν θετικό αποτέλεσμα.