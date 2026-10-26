Ευημερία αριθμών και δοκιμασία των πολιτών

Με τον δείκτη ανισότητας Gini το 2025 να εκτοξεύεται στο 31,2%, καταγράφοντας χειρότερη επίδοση από το 2024 , γίνεται φανερό ότι ο κοινωνικός ιστός της μικρής μας κοινωνίας όχι απλώς δεν προστατεύεται, αλλά διαβρώνεται συστηματικά. Η σύγκριση με χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά αναδεικνύει όχι απλώς μια στατιστική αρνητική διαφοροποίηση, αλλά μια χαώδη απόσταση πολιτικής προσέγγισης απέναντι στους πολίτες.

Η σύγκριση των στοιχείων είναι αναπόφευκτη. Ενώ οι σκανδιναβικές χώρες επενδύουν σε ένα ολιστικό δίκτυο προστασίας που αγκαλιάζει τον πολίτη σε κάθε στάδιο της ζωής του, η Κύπρος παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα ψυχρό, όπως αναφέρεται, περιβάλλον, με άξονα τις συντάξεις. Τα κοινωνικά επιδόματα εκτός συντάξεων είναι εξευτελιστικά χαμηλά συγκριτικά με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αυτό σημαίνει, χωρίς καμιά αμφιβολία, ότι πολιτεία δείχνει να απουσιάζει ουσιαστικά από τη ζωή του πολίτη κατά την πιο παραγωγική του ηλικία. Ο νέος εργαζόμενος, η μονογονεϊκή οικογένεια, ο άνεργος και ο ευάλωτος πολίτης που παλεύει να σταθεί στα πόδια του πριν τη συνταξιοδότηση, μένουν εντελώς απροστάτευτοι. Στην ουσία, με την απουσία αυτής της στήριξης του κράτους προς τους πολίτες διαβρώνεται ο κοινωνικός ιστός, με την κοινωνία να μετατρέπεται σε έναν σκληρό στίβο επιβίωσης για τους πολλούς.

Αυτή η υπαρκτή ανισότητα πλήττει καίρια την κοινωνική συνοχή, φορτώνοντας αποκλειστικά στις πλάτες των οικογενειών την ευθύνη να υποκαταστήσουν ένα ανύπαρκτο κράτος πρόνοιας. Την ίδια στιγμή, χώρες όπως η Σλοβακία και η Τσεχία, με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, αποδεικνύουν ότι η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισόρροπη κατανομή του πλούτου είναι εφικτές, αφήνοντας το κυπριακό κράτος εκτεθειμένο, με πολλαπλές ευθύνες.

Το ζητούμενο δεν είναι η στατιστική ευημερία επί χάρτου, αλλά η επαναφορά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Χωρίς μια ριζική στροφή προς γενναία επιδοματικά μέτρα και ουσιαστική στήριξη του αδύναμου ιστού πριν από τη δύση του εργασιακού του βίου, η Κύπρος θα συνεχίζει να μετρά την «ανάπτυξή» της εις βάρος της ίδιας της κοινωνίας της.